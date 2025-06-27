戴錫欽拜會黃國昌 藍白互邀出席反罷免造勢

台北市議會議長戴錫欽拜會民眾黨立法院團記者會，現場並與民眾黨主席黃國昌合影。（圖由台北市攝影記者聯誼會提供）

2025/06/27 11:52

〔記者林欣漢／台北報導〕台北市議會議長戴錫欽今日拜會立法院民眾黨團，邀請民眾黨主席黃國昌及黨公職一同反惡罷，黃國昌爽快答應，也透露民眾黨7月20日下午會在台北市舉行大型集會，之前已經有邀請北市藍營立委一同參加，手牽手一同守護台灣的民主。

身兼國民黨台北市黨部代理主委的戴錫欽今日與國民黨北市議會黨團書記長李明賢，赴民眾黨團拜會黃國昌，民眾黨立委張啓楷、麥玉珍，以及民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽均到場參加。

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戴錫欽表示，他今天帶了邀請函，希望邀請黃國昌及民眾黨全黨公職參加藍營7月5日在台北市府前廣場舉辦的首場大型造勢活動，希望在7月26日罷免第三階段投票之前，一同攜手並進，面對執政黨發起的惡罷，能有效反制。對於黃國昌邀請北市藍委參加民眾黨舉辦的大型造勢，戴也表示非常感謝黃的雪中送炭。

黃國昌表示，台灣社會真的受夠了，一個就任已經超過一年的總統，拿不出像樣的成績單，口中喊著團結，實則不斷創造更為激化的衝突跟對立，甚至口不擇言到說出要過濾雜質這種話。台灣民眾黨會具體行動對抗賴清德總統領導的民進黨政府，除了所有黨公職能做的、能幫的忙義無反顧。

戴錫欽也說，在民主社會中，沒有一種意見或思想會被評為雜質，過去爭取廢除刑法第100條、爭取百分之百的言論自由，今天不管是主張反共或統一，只要在中華民國憲法的架構下，以及言論保障自由的範圍內，思想、言論無罪，竟然有罷免團體的帶頭者說要純化思想，要消弭某些思想例如統一，試問在中華民國憲法的架構下，如果國民有人主張統一，必須被純化、淨化、消除嗎？

戴錫欽表示，就像過去黨外批評威權時代，大家爭取的就是主張希望除了統一的選項之外，還有包括獨立或其他的選擇，至少在言論自由、思想層面可以得到尊重，曾幾何時，一個從黨外走到民進黨現在執政這麼久的執政黨，竟然因為國會居於劣勢，而發起對在野黨全面性無差別的大惡罷，這是對台灣自由民主發展最大的傷害。

戴錫欽強調，過去或許藍綠都有發動罷免，但都是針對個別的民意代表，有不適任的地方而發起，但這次是全面性的發動大罷免，這對民主的傷害已經無庸置疑，希望團結在野所有的力量，攜手反對大惡罷，感謝黃國昌、民眾黨全黨公職挺身而出，一起為捍衛台灣的自由民主努力前行。

台北市議會議長戴錫欽拜會民眾黨團。（圖由台北市攝影記者聯誼會提供）

台北市議會議長戴錫欽拜會民眾黨團。（圖由台北市攝影記者聯誼會提供）

台北市議會議長戴錫欽拜會民眾黨團。（圖由台北市攝影記者聯誼會提供）

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