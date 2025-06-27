檢舉建商竟遭傾倒廢棄物！霧峰六股庄住戶檢舉中市環保局洩個資

霧峰六股住戶家門遭惡意傾倒廢棄物情況。（時代力量提供）

2025/06/27 11:42

〔記者方瑋立／台北報導〕台中霧峰六股庄守護起家厝自救會今（27）日與時代力量在監察院召開記者會，霧峰六股庄居民控訴，因拆遷爭議與建商對簿公堂，詎料居民向台中市環保局檢舉建商施工違法，自家門前卻在一週後全遭建商惡意傾倒廢土，質疑環保局涉嫌洩漏個資機密予建商以利恐嚇，要求監委介入調查。

時代力量今偕受害住戶在監察院門口召開「洩密追殺吹哨者？台中市環保局出來面對」記者會，由自救會會長塗美珠、六股里住戶及時力秘書長林邑軒和台中黨部執行長鄒明諺出席，向監院檢舉陳情並要求介入調查中市府是否涉及洩漏個資。

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塗美珠說，從祖父輩就是霧峰林家的佃農，自日本時期便定居於此，多年來定期繳納租穀與租金。沒想到2023年霧峰林家地主無視原住戶依法享有的優先購買權，無預警將土地轉售給金祥正建設公司，嚴重威脅居住權，迫於無奈只好對地主提起訴訟。2024年底，他們收到建設公司寄來的存證信函，否認原有租約關係，並要求拆屋還地。

塗指出，目前自救會住戶與前地主、建商皆仍在訴訟程序中，建商卻無視司法尚未定讞，擅自拆除他們的起家厝。她呼籲政府正視此案，保障居民的基本居住權，讓住戶能夠守護長久以來的家園。

六股里住戶林先生則說，自家前後門日前皆遭建商傾倒大量廢土，導致出入極為困難，社區內還有另外5戶也遭遇相同情形。不僅造成生活困擾，更令社區人心惶惶，擔心未來可能出現更進一步報復行動。

林先生指出，建商的行為完全未顧及住戶安全，倘若發生地震、火災等緊急狀況，救護車恐無法順利進入社區救援，恐釀成重大人命危險。他強烈呼籲政府正視此事，確實保障住戶的居住權與人身安全。

鄒明諺說，住戶在今年2025年5月15日前後向台中市環保局檢舉建商違法施工，不料不到一週後曾提出檢舉的住戶，家門全遭建商清倒廢棄物。如此「巧合」難以令人信服，令人懷疑環保局內部人員洩漏吹哨者個資，導致住戶遭刻意報復。

鄒強調，台中市環保局若真有洩漏吹哨者個資，不僅駭人聽聞，更可能已觸犯「刑法」第132條洩漏秘密罪，並違反「公務員服務法」、「行政程序法」與「個人資料保護法」等法。自救會的陳情書詳列受害住戶的經過，並提供相關檢舉案號，盼監院徹查，讓住戶免於惡意報復的持續威脅。

林邑軒在記者會上說，霧峰六股庄拆遷爭議並非個案，而是居住權保障未被落實的結果。原本應受到法律保障的優先承買權、承租權，卻在實務中遭到蓄意忽視。近日才宣布暫拆的新北市新店瑠公圳老宅，即是另一個血淋淋的案例。

林強調，當優先承買權無法實現，開發方取得土地所有權的程序即可能存在瑕疵，應被視為無效。倘為加速開發利益而發動拆屋還地訴訟，甚至動用其他手段試圖驅趕居民，這類行為都已違背「兩公約施行法」的精神，應為台灣社會所不容。

霧峰六股住戶家門遭惡意傾倒廢棄物情況。（時代力量提供）

霧峰六股住戶家門遭惡意傾倒廢棄物情況。（時代力量提供）

霧峰六股庄守護起家厝自救會27日與時代力量召開記者會，控訴霧峰該庄居民向台中市環保局檢舉建商施工違法，家門口竟在一週後全數遭建商惡意傾倒廢棄物，質疑中市府洩漏個資，要求監察院介入調查。（時代力量提供）

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