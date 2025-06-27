為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    逾7成造假！國民黨台中28名黨工坦承犯行 稱受上級壓力抄名冊

    國民黨台中市28名黨工坦承犯行，願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍（圖中）等上級壓力而為。（記者料耀東翻攝）

    國民黨台中市28名黨工坦承犯行，願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍（圖中）等上級壓力而為。（記者料耀東翻攝）

    2025/06/27 11:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，逾7成名冊疑似造假，今天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，中檢強調，羈押的陳、伍2人一度否認犯行，還刪除對話滅證，聲明從重量刑，另有4名黨工沒有全部承認犯行，犯後態度不佳，檢方建請量處適當之刑，其他28名黨工都已坦承犯行，甚至指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人的壓力而為（犯法），中檢聲明從輕量刑並酌予宣告緩刑。

    中檢強調，罷免是民主政治不可或缺之一環，旨意是確保民意對公職人員行使監督與糾正的權能，透過合法程序彰顯選民的意向，若於罷免提議階段不實偽造提議人名冊，不僅違背法律規定，更直接侵害選民之資訊隱私權及真實意志，使罷免提議程序淪為政治操作工具，造成罷免制度形同虛假，將對國家民主政治發展造成重大的負面衝擊。

    中檢指出，伍康龍等34人（黨工），為自身政治考量，不循正當方式蒐集提議人名冊，恣意利用黨員資料，在短時間集體、大量偽造提議名冊，「以僥倖取巧之方式搶快罷免程序」，不僅影響中選會、台中市選委會審核罷免提議案的正確性、被冒名人行使罷免權的自由意志，更是對於憲政秩序的直接挑戰，使我國多年來努力建立之選舉、罷免制度遭受破壞，其衝擊之深遠，絕非一般偽造文書、個資法之案件所能比擬。

    中檢起訴強調，伍康龍、陳劍鋒2人，擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮主導地位，對民主制度的破壞程度不容小覷，事後均有刪除對話紀錄的滅證行為，到案之初亦未坦承，但偵查終結之前終能坦認犯行，建請從重量刑，以儆效尤。

    中市黨部第9區黨部小組長劉憲曾、第11區黨部副執行長施玟伶等3名黨工，坦承行使偽造文書、否認非法利用個人資料；中市黨部第一區黨務執行長王雲彥則否認行使偽造文書、也否認非法利用個人資料，4人犯後態度難謂良好，但考量4人聽命於伍康龍與陳劍鋒，尚非主動、指揮的角色，建請法院量處適當之刑。

    至於台中市黨部黨工王佳瑩等其餘28名黨工，所居職位多數為區黨部執行長、副執行長，並非基層角色，所犯雖屬不當，惟犯後尚能坦認犯行並配合調查，甚至願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人（上級）的壓力而為，並非指揮角色，如果他們於審理程序中仍為認罪的表示，堪認具有真實悔意，建請法院從輕量刑，並酌予宣告緩刑，以啟自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播