逾7成造假！國民黨台中28名黨工坦承犯行 稱受上級壓力抄名冊

國民黨台中市28名黨工坦承犯行，願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍（圖中）等上級壓力而為。（記者料耀東翻攝）

2025/06/27 11:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，逾7成名冊疑似造假，今天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，中檢強調，羈押的陳、伍2人一度否認犯行，還刪除對話滅證，聲明從重量刑，另有4名黨工沒有全部承認犯行，犯後態度不佳，檢方建請量處適當之刑，其他28名黨工都已坦承犯行，甚至指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人的壓力而為（犯法），中檢聲明從輕量刑並酌予宣告緩刑。

中檢強調，罷免是民主政治不可或缺之一環，旨意是確保民意對公職人員行使監督與糾正的權能，透過合法程序彰顯選民的意向，若於罷免提議階段不實偽造提議人名冊，不僅違背法律規定，更直接侵害選民之資訊隱私權及真實意志，使罷免提議程序淪為政治操作工具，造成罷免制度形同虛假，將對國家民主政治發展造成重大的負面衝擊。

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中檢指出，伍康龍等34人（黨工），為自身政治考量，不循正當方式蒐集提議人名冊，恣意利用黨員資料，在短時間集體、大量偽造提議名冊，「以僥倖取巧之方式搶快罷免程序」，不僅影響中選會、台中市選委會審核罷免提議案的正確性、被冒名人行使罷免權的自由意志，更是對於憲政秩序的直接挑戰，使我國多年來努力建立之選舉、罷免制度遭受破壞，其衝擊之深遠，絕非一般偽造文書、個資法之案件所能比擬。

中檢起訴強調，伍康龍、陳劍鋒2人，擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮主導地位，對民主制度的破壞程度不容小覷，事後均有刪除對話紀錄的滅證行為，到案之初亦未坦承，但偵查終結之前終能坦認犯行，建請從重量刑，以儆效尤。

中市黨部第9區黨部小組長劉憲曾、第11區黨部副執行長施玟伶等3名黨工，坦承行使偽造文書、否認非法利用個人資料；中市黨部第一區黨務執行長王雲彥則否認行使偽造文書、也否認非法利用個人資料，4人犯後態度難謂良好，但考量4人聽命於伍康龍與陳劍鋒，尚非主動、指揮的角色，建請法院量處適當之刑。

至於台中市黨部黨工王佳瑩等其餘28名黨工，所居職位多數為區黨部執行長、副執行長，並非基層角色，所犯雖屬不當，惟犯後尚能坦認犯行並配合調查，甚至願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人（上級）的壓力而為，並非指揮角色，如果他們於審理程序中仍為認罪的表示，堪認具有真實悔意，建請法院從輕量刑，並酌予宣告緩刑，以啟自新。

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