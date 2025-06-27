捷克證實中國謀劃追撞蕭美琴 林楚茵：台灣維安警戒是不是該升到國安等級？

立委林楚茵。（資料照）

2025/06/27 11:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克等國，爆出在捷克訪問期間，其車隊疑遭中國駐捷大使館的武官跟蹤，還差點釀成車禍，引發熱議。對此民進黨立委林楚茵表示，捷克證實中國謀劃追撞蕭美琴副總統，現在中國宣示針對反大罷免，台灣維安警戒是不是該升級到國安等級？

林楚茵在臉書PO文表示，蕭美琴副總統去年未就任前訪捷克險些遭遇車禍，捷克軍情局近日證實是中國駐布拉格大使館策劃！候任副總統境外險遭謀害，藍白立委一句譴責都沒有，因為你們就是中共在台協力者、民主殺手！

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林楚茵指出，加拿大也曾發生類似事件，挺民主的人權議員莊文浩，遭中國全面打壓，連家人都被騷擾。除了人身威脅，英國官方也證實歐美政治人物挺台或不支持中國就會被中國網攻。更不用說幾年前戰狼外交對新聞自由的損害！

林楚茵直言，現在這一套正在台灣重演，罷免志工、參與民代接連被跟騷、攻擊、網攻，熟悉嗎？中共跟藍白一樣怕「大罷免」，因為罷免是民主台灣的公民權利，台灣要再次向世界展現民主價值，這是中國至今完全不能想像的！

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