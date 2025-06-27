民進黨民代、台北市罷團大會師 誓言「5席藍委全罷守護台北」

反共護台志工聯盟27日在台北小巨蛋前廣場舉行「首次！台北罷團&護台應援團大會師 誓言『5席全罷！守護台北』」記者會，吳思瑤（右二）等多位民進黨立委與台北市議員到場與罷團代表會師，高呼口號誓言要將5席國民黨台北市立委全部罷免。（記者廖振輝攝）

2025/06/27 11:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入白熱化階段，反共護台志工聯盟今（27日）串聯台北市罷免五個國民黨立委的公民團體，以及多位民進黨立院黨團立委、民進黨台北市議會黨團，集結於台北小巨蛋（南京東路、敦化北路）路口進行大會師，誓言要將台北市藍委「5席全罷」，守護台北，守護台灣。

今日反共護台聯盟舉行「台北罷團&護台應援團大會師 」活動，多位民進黨立委到場，包含台北市吳思瑤、王世堅、吳沛憶，連新北市蘇巧慧、吳秉叡，高雄市黃捷、邱議瑩，台南市林俊憲，以及不分區的沈伯洋、林楚茵都來跨區聲援；此外，民進黨台北市議會黨團也總動員。

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吳思瑤表示，2024年在這個路口與賴清德及台北市八位民進黨立委候選人合體，當時喊出口號三票護台灣，最後尊重民意展現，卻沒等到正常國會，而是中華民國台灣有史以來，最暴力、最不討論、最濫權的國會，這些不適任立委用民主破壞民主，作為中國在台的代理人幫中共發聲。

她說，尤其台北市的藍委在立院黨團擔任重要角色，王鴻薇、羅智強都是黨鞭，這次投票只要投一票就好，就用神聖一票投下同意罷免，守護台灣的民主；她並喊話台北市長蔣萬安，用公權力對意見不同的民眾查水表，才是民主倒退行為，在台北市舉辦的世界壯年運動會，連台灣的名字都被消音，這才是清洗思想。

民進黨北市議會黨團幹事長顏若芳表示，守護台灣不是靠一個人，現在是一大群人都為了台灣前途努力，她也分享日前才到美西跟台僑們演講，很多人都表示已經訂好回台灣的機票，因為他們擔心台灣的未來，一定要在7月26日投票日投下同意罷免票，這就是台灣人的骨氣。

她說，民進黨面對蔣萬安行政不中立，會成為罷團堅實後盾，台北市不是有公權力就能這樣打壓，會用民主的方式制衡不適任立委，蔣萬安行政不中立只會讓市民更加反感，7月26日就會知道人民的憤怒。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」表示，國民黨迄今仍未理解，罷免並非藍綠對決，是民主與共產生活方式的選擇，這些親中的委員無法代表民意，民主才是最大共識，沒有誰永遠是多數，藍白應傾聽民意。

罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，從未想過有一天需要站出來強調五權分立、守護三民主義，罷免期間志工們身心都很疲憊，希望接下來能繼續堅持且平安度過，更讓大眾知道，罷免是國家大事，並不是吃飽太閒。

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」說，這次罷免是台灣人韌性展現，希望最後不到一個月時間加把勁，把台北市五席全罷，因為台北市是重中之重，罷免成功對全台都有士氣提升效果，一定要守住台灣民主。

罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，民眾期待正常的國會與國家，而不是一群多數暴力、不受監督的人擔任立委，希望不只台北5席，全台31席都能成功，進而甚至打破地方勢力、黨國結構；另個罷李彥秀團隊「港湖罷秀」說，藍委強調地方建設，並不改變他們對於親中賣台法案支持的事實，罷團是因為愛台灣才被逼得不得不上街頭。

罷免羅智強團隊「大安強強滾」表示，一直以來大安區都是艱困區，團隊一路逆風前行，過去一年來看到，大安區居民逐漸有機會看穿羅智強的真面目，並非像是其臉書上經營的溫良形象，而是扭曲事實、造謠抹黑成性；另個罷羅智強團隊「台灣出來罷」表示，大安要阻止惡罷立委，團隊會固守街頭，希望爭取更多支持。

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