陳柏惟頭皮要見光啦！罷免顏寬恒下午送補件可望達標

選民敲碗稱陳柏惟「頭皮要見光啦」。（擷自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書）

2025/06/27 11:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免藍委顏寬恒行動，罷團「中二解顏」今天下午1點將送補件到台中市選舉委員會，補足公告缺件2267份連署書，志工透露「送件數量會有3千份」，若審核通過進入三階投票機率高，該選區前立委陳柏惟也將到場，民眾敲碗高呼「頭皮要見光啦！」

「中二解顏」於5月提交33099份罷免連署書後，被台中選委會等選務機關退件，過去1個月歷經「缺件3千份」、「缺件1千份」到「缺件5百份」收件掙扎，於週二（24日）晚間展開補件份數造冊統計。

請繼續往下閱讀...

「中二解顏」發言人林宣宏說，一路以來面對台中地方勢力最為深厚的顏家，加上選區幅員遼闊，連署書收取過程極為艱困。

陳柏惟、饒舌歌手「閩南狼」陳柏源中午將陪「中二解顏」至台中市選委會送件，由於陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，民眾紛紛敲碗稱「大罷免大光頭」、「我們要看到光頭Q啦」，不過，陳柏惟表示，「應該還不會」（發表剃頭宣言）。

陳柏惟說，連署、選舉還是做政治就像團隊接力賽，大家努力合作衝刺，看著終點努力，跑完了才知道結果，最重要是盡力而為，盡力了才不會有遺憾，大家一起加油，期待天光，「希望我的頭皮也見光」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法