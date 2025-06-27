國民黨中市黨部造假手法曝光！黑藍筆交替抄 避開80歲以上老黨員

中檢偵查發現，抄名冊地點是中市黨部2樓會議室，名義是召開「專案講席」，出席的黨工要攜帶藍黑兩支筆。（記者張瑞楨攝）

2025/06/27 10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國國民黨台中市黨部偽造罷免民進黨兩位立委的提議人名冊，台中地檢署起訴34名黨工，檢方偵查也讓偽造手法曝光，中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免總負責人，書記長陳劍鋒協助，伍下令黨工，今年1月23日下午於台中市黨部2樓會議室，舉辦「專案講席」，黨工要攜帶藍黑兩支筆，伍康龍還指導，提醒黨工勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人，以避免重複抄寫、「須以黑筆、藍筆交替書寫」。

中檢起訴指出，中國國民黨台中市黨部於今年1月間，開會決議針對公民團體發起罷免國民黨立委的大罷免，進行反制行動，也對台中市第一選區（清水區、梧棲區、大甲區、大安區、外埔區）民進黨的立法委員蔡其昌、第七選區（大里區、太平區）民進黨立法委員何欣純發起罷免案，會議中決定，由國民黨台中市黨部第一組總幹事伍康龍（在押）擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒（在押）則負責協助伍康龍推動罷免事務。

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依據依公職人員選舉罷免法規定，罷免蔡其昌的罷免案第一階段提議人數應達2235人、何欣純應達3297人，為求迅速達罷免案提議人數門檻，伍康龍起意使用抄寫國民黨黨員名冊，陳劍鋒聽聞則配合辦理。

中檢發現兩階段造假，其一，是今年2月6日第一次遞交提議人名冊部分：伍康龍於1月22日下午，在中市黨部幹部的通訊軟體LINE群組，要求各區黨部執行長、副執行長等成員，需於翌日（23日）下午2時許，至國民黨台中市黨部2樓會議室出席「專案講席」，並攜帶藍筆、黑筆各1支。

伍康龍於1月23日下午2時許主持「專案講席」會議，陳劍鋒等33名黨工都出席，伍康龍指導抄寫黨員名冊，還提醒強調，「抄寫人員注意事項，包含勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人，以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫」，並將提議書日期統一律定為2月1日或2日，以符合選罷法規定。

伍康龍等34名黨工，即於黨部會議室中著手偽造蔡其昌提議名冊1710份、何欣純罷免提議名冊2502份，並於該等提議書的「簽名或蓋章」欄位偽造提議人署押，2案合計偽造4212份，不過，1月底至2月初，伍康龍、陳劍鋒再指揮黨工整理編排，若發現有明顯同一人字跡連續出現時，即調換順序交錯置放以避免遭識破，逐一蓋印、編號、影印、裝訂，於2月6日由伍康龍與中市黨部第七區黨部執行長王忠輝共同送至選委會，包括真實的提議人，共計遞交蔡其昌罷免提議名冊2644份、何欣純3706份。

3月11日遞交補件的提議人名冊部分：中檢指出，台中市選委會查對、刪除不合格後，蔡其昌罷免案距離門檻尚需補件61份，何欣純需補件445份，伍康龍與陳劍鋒又於3月5日、6日，再度指揮台中市黨部黨工王佳瑩、第四組秘書姜龍抄寫、偽造罷免提議書，偽造蔡其昌罷免提議名冊10份、何欣純36份，於3月11日送交補件過關。

中檢調查發現，國民黨中市黨部第一組總幹事伍康龍（左）是罷免總負責人，他還指導黨工用藍黑兩支筆交替抄，勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人，避免重複。（資料照）

中檢偵辦發現國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左），涉嫌協助伍康龍偽造罷免提議人。（資料照）

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