宣傳反罷免 國民黨網路直播節目轉型「鄉民出任務」短影音戰場

國民黨中央今（27）日舉行「『鄉民出任務』全台大串連反對惡罷，沒有台灣人是雜質！」記者會，圖中由右至左為國民黨發言人楊智伃、李明璇及國民黨青年團總團長黄騰憲。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/27 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「『鄉民出任務』全台大串連反對惡罷，沒有台灣人是雜質！」記者會宣布，該黨現有的鄉民系列網路直播節目，將轉型為「鄉民出任務」的短影音戰場，要深入全台的社區、街頭呼籲大家站出來投不同意票，並透過把現場畫面製作成為短影音，在各個網路社群平台上進行空戰，全力催出不同意罷免票。

國民黨發言人楊智伃表示，大惡罷已經來到最後1個月的關鍵催票期，賴清德總統與民進黨、青鳥不斷掀起仇恨，要為大惡罷增添柴火，因此國民黨會在各地守護藍營立委，並邀請所有不分黨派的公民團體一起站上街頭，幫台灣的未來說真話，所有國民黨的發言團隊與黨公職人員、公民年輕人也都會站出來，在民主的關鍵時刻為正義而戰。

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針對賴清德總統日前提及要透過選舉、罷免打掉「雜質」，淬鍊捍衛主權、守護民主意志，國民黨發言人李明璇表示，沒有任何一個台灣人應該被當成「雜質」，賴清德的說法令人驚嘆，她強調，每一個人都是這塊土地上愛國家的人民，賴清德憑什麼要把6成沒有投票給他的人打掉？

李明璇說，「鄉民出任務」企劃就是要把各地街講活動製作成一系列的影片計劃，這個工作既沒有財團支持，也沒有政黨資源，過去她在台北、台中、台東進行街講，都會看到一些公民小人物自動站出來聲援反罷免，這些人與國民黨沒有絕對的關係，國民黨也沒有提供他們資源，他們就只是不願意被貼標籤的年輕人，看到民進黨獨裁極權的欲望，希望幫助國民黨發出心聲，呼籲全民7月26日一定要出來投下不同意票。

國民黨青年團總團長黃騰憲指出，自從罷免投票日期確定後，有愈來愈多的民眾表達願意出來投下不同意票，最近賴清德的「雜質說」正在為反罷免添柴火，他強調，沒有一個台灣人是「雜質」，因為民主多元的社會才是台灣最重要的資產。

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