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    藍營抹紅民進黨立委 黃帝穎：國民黨公權力舔共事實擺在眼前

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/06/27 14:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委近日指控民進黨立委郭昱晴與沈伯洋家人「賺紅錢」，企圖抹紅民進黨帶風向。對此律師黃帝穎表示，藍猛攻綠委家人賺紅錢，擺明混淆視聽，罷免標準是誰濫用公權力舔共，三大犯罪前科的總召傅崐萁率藍委赴中朝拜，回國後強推擴權法案「毀憲亂政」，引發歐美警示，國民黨以公權力舔共的事實擺在眼前。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨發動攻擊綠委家人曾派駐中國工作或曾與中國有商業往來是「賺紅錢」，以轉移國民黨立委舔共被罷免的焦點，但人民罷免的標準，是誰濫用「公權力」舔共？

    黃帝穎指出，答案很清楚，不是被國民黨指控家人賺紅錢的綠委，而是三大犯罪前科的國民黨總召傅崐萁，在立法院會期期間率國民黨團赴中朝拜，回國後強推擴權法案「毀憲亂政」，公然濫用「公權力」舔共，更引發歐美警示及譴責。

    黃帝穎分析，國民黨濫用國會公權力舔共有四大國際認證：1.《金融時報》直指國民黨擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」、2.在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對國民黨擴權法案發佈警示、3.美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨傅崐萁的擴權法案「超越國際各憲政民主國家規範」、4. 《經濟學人》智庫重批國民黨擴權法案「國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」。

    黃帝穎直言，國民黨在立法院的「傅崐萁們」，濫用國會的公權力舔共，藍委赴中朝拜後強推擴權法案，引發歐美警示及譴責，衝擊外商對台投資信心、傷害歐美對台民主信任，國際認證國民黨「舔共害台」的事實擺在眼前，這不是國民黨亂抹綠委家人賺紅錢所能轉移焦點、混淆視聽！

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