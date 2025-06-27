抄4258份罷免提議書 國民黨台中黨部書記長等34名黨工起訴

台中地檢署今天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、第一組總幹事伍康龍（右），並聲明兩人從重量刑。（資料照）

2025/06/27 09:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年2月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，送交台中市選委會的提議人名冊，超過7成造假，台中地檢署今天（27日）偵結，起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，這兩人還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，羈押後雖坦承犯行，中檢仍聲請法院從重量刑。

中檢起訴的罪名，是刑法的行使偽造文書罪、個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」，另外，伍康龍與陳劍鋒等4名黨工，另依選舉罷免法的「非法利用他人個人資料偽造、假冒提議罪」起訴。

請繼續往下閱讀...

至於偽造的人數，中檢指出，包含今年3月11日，伍康龍等黨工，遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格件數共2360份（法定門檻2235份）、何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共3513份（法定門檻3297份），伍康龍等人偽造罷免提議書的結果，使2罷免案的提議人數，形式上均達法定門檻，但實際上，蔡其昌罷免案僅有640份是真的，1720份是偽造，偽造的比例高達72.88％。

何欣純部分，罷免案僅有975份是真的，2538份是偽造，偽造比例高達72.25％，中檢強調，這34名黨工所為，已使本不應通過提議門檻審查的罷免案，卻發生通過審查的不正確結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法