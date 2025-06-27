陳玉珍批檢調追殺到底 四叉貓列「除瑜回收」時間軸打臉：查完才喊停

四叉貓到北檢按鈴告發。（資料照）

2025/06/27 10:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜之連署提議書造假案，羅明才新店服務處主任繆維蕙羈押禁見。國民黨立委陳玉珍昨表示，罷免民進黨立委、議員，不管有沒有成功，或是中間撤掉停止的，檢調單位還是追殺到底。對此當初告發羅明才的PTT網路紅人四叉貓表示，他按鈴遞狀檢舉之後，過了兩個月「除瑜回收團隊」才撤案好嘛！

四叉貓在臉書PO文表示，陳玉珍評羅明才事件「罷免民進黨立委、議員，不管有沒有成功，或是中間撤掉停止的，檢調單位還是追殺到底」，但其實是自己按鈴遞狀檢舉之後過了兩個月「除瑜回收團隊」才撤案！當初檢調幾乎都查完了才喊停，現在怎麼有臉怪檢調追殺到底？

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文中四叉貓也列出整起事件時間軸打臉陳玉珍的說法。2月13日：「除瑜回收團隊」開啟罷免第一階段；2月19日：「除瑜回收團隊」第一階段送件；3月20日：柯文哲涉貪案開庭，小草在北檢門口非法集會；3月20日：四叉貓想搶小草場的搖滾區，所以隨便挑一個死人連署去遞狀檢舉，這樣就可以藉由按鈴卡在海景第一排的位子（隨機挑到除瑜回收團隊）；4月12日：「除瑜回收團隊」開啟罷免第二階段；5月16日：「除瑜回收團隊」說不願讓仇恨撕裂家鄉，所以停止了罷免第二階段連署；6月24日：原來「除瑜回收團隊」幕後黑手是羅明才，羅明才服務處被檢調兵分七路搜索；6月25日：羅明才的手下，兩個羈押禁見、兩個交保，還有幾個里長也交保；6月26日：陳玉珍：「民進黨在斷羅明才手腳，非常不可饒恕」、「早就喊停罷免案了，民進黨還追殺到底」

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