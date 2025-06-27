曹興誠喊話賴清德合體衝罷免 吳思瑤：民進黨已和罷團站在一起

反共護台志工聯盟27日在台北小巨蛋前廣場舉行「首次！台北罷團&護台應援團大會師 誓言『5席全罷！守護台北』」記者會，多位民進黨立委與台北市議員到場與罷團代表會師，高呼口號誓言要將5席國民黨台北市立委全部罷免。（記者廖振輝攝）

2025/06/27 09:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入白熱化階段，反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」，聯電創辦人曹興誠表示，希望能與身兼民進黨主席的總統賴清德合體造勢。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（27日）表示，民進黨已經跟罷團站在一起，未來協助只會更加綿密、有力。

吳思瑤今出席「台北罷團&護台應援團大會師」受訪說，賴清德也是黨主席，大罷免這段時間以來，也多次親自督促黨公職，要做公民罷團最強的策應，這場大罷免的戰役民進黨不缺席，主席的指示很清楚。

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她說，最後關鍵的30天，民進黨中央跟罷團也規畫多元活動，包含全台大遶境，立院民進黨團51戰隊會配合前進每個縣市，只要民意有需要，他們就會出現。

至於賴清德是否在關鍵時刻站出來，她說，不管是賴清德的指示還是正進行當中的「團結國家十講」，都是倡議守護民主的重要性，尊重賴清德的規劃；而在罷免的過程當中，已經彰顯民進黨與罷團站在一起，未來協力只會更加綿密、有力。

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