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    戴錫欽拜會黃國昌談合作反罷 吳思瑤批：藍白無民意基礎、緣木求魚

    大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、議會黨團書記長李明賢今（27日）拜會台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，邀請民眾黨攜手反罷。（記者田裕華攝）

    大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、議會黨團書記長李明賢今（27日）拜會台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，邀請民眾黨攜手反罷。（記者田裕華攝）

    2025/06/27 10:41

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、議會黨團書記長李明賢今（27日）拜會台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，邀請民眾黨攜手反罷。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白沒有民意基礎，喪失公信力的政黨合作是緣木求魚。

    吳思瑤今出席「台北罷團&護台應援團大會師」活動會後受訪，她說罷免過程 非常辛苦，過去一年多來，藍白合聯手毀憲亂政、破壞民主，現在面對大罷免重要關頭，也勢必會藍白合。

    她說，不過藍白兩黨的基礎，並不是奠基於主流民意之上，不是團結守護台灣，不管藍白要怎樣合作，沒有民意基礎，喪失社會正當性、公信力的政黨合作，都是緣木求魚，這樣的行為也只會逼出更多對於立院失序不滿的公民力量。藍白要怎麼合是他們的事情，民進黨51戰隊會持續跟台灣民意、主流社會意識來合作。

    大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（27日）拜會台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，邀請民眾黨攜手反罷。（記者田裕華攝）

    大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（27日）拜會台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，邀請民眾黨攜手反罷。（記者田裕華攝）

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