涉不當私用特支費、公務車 南市研考會主委蒙志成請辭獲准

南市研考會蒙志成疑涉不當使用特支費被調查，他已請辭獲准。（記者洪瑞琴翻攝）

2025/06/27 09:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府研考會主委蒙志成疑涉不當私用特支費、公務車 被檢舉調查後，他今（27）日已向市長黃偉哲請辭獲准，市府證實此事，主委一職將由副主委暫代。

台南市政府發言人田玲瑚表示，該案目前靜待司法調查，基於對市政運作的尊重，蒙志成副教授已請辭研考會主委一職，市長也准予同意。相關職務將由副主委暫代，以確保業務推展不中斷。市府亦將依程序儘速研議新任人選，以維持市政推動的穩定性與延續性。

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據了解，蒙志成對部屬嚴苛，自己卻私用公務車載送家人，並不當使用特支費在非公務上，相關報帳發票與公車私用情形被內部檢舉，檢調人員接獲檢舉掌握情資，展開追查、蒐證跟拍，掌握相關事證後於昨日發動搜索，並將蒙帶回製作筆錄，全案朝貪汙、詐欺取財罪嫌偵辦。蒙志成昨面對媒體詢問則喊冤說「有人亂檢舉」。

蒙志成是成功大學政治學系副教授，於去年7月2日借調接任南市府研考會主委，尚未滿1年，曾任中國政治學會財務長、美國麻省理工學院訪問學者等，具政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等專長。

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