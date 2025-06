美專家：北京正透過脅迫推動統一 不傾向大規模侵台

葛拉茨指出,中國入侵台灣將面臨的風險遠遠高於任何可能的獲益。示意圖,圖為中國海軍艦艇編隊航行。(路透社檔案照)

2025/06/27 08:29

〔中央社〕中國對台軍事施壓不斷,台海情勢備受關注。美智庫專家今天指出,北京正透過政治作戰和脅迫等手段推動統一,基於政治、經濟及軍事等因素,認為中國目前不傾向大規模侵台。北京在作戰層面還有其他選項,包括封鎖行動。

華府智庫「史汀生中心」(The Stimson Center)今天舉辦「入侵台灣的現實情況」(The Realities of an Invasion of Taiwan)座談,由該中心資深研究員葛拉茨(Dan Grazier)、研究員西本斯(James Siebens)及副研究員勞林茲(MacKenna Rawlins)出席,分析中國在入侵台灣方面可能考量的戰略、政治、經濟及軍事因素。

在中國頻頻對台軍事施壓之際,包括大規模軍演、共機共艦擾台,美國國防部官員多次示警,中國進行軍事擴張,並積極演練入侵台灣。

不過,根據葛拉茨等人的研究,包括前往台灣實地調查,他們認為,對台發動兩棲登陸作戰將是極為複雜的軍事行動,這對中國而言,充滿風險,包括核升級、政治動盪、經濟後果及陷入軍事泥淖,而且成功機率低。

葛拉茨指出,中國入侵台灣將面臨的風險遠遠高於任何可能的獲益。

儘管如此,西本斯表示,中國在作戰層面有許多其他選項,可能更具優勢且更擅長執行,包括封鎖行動。

他進一步指出,中國正透過政治作戰、脅迫等手段推動統一,若美國希望支持台灣,就必須先設法協助台灣應對北京實際正在進行的行動,而非過度專注一場可能性較低,北京目前也不傾向採取的大規模侵台行動。如果中國有意展開入侵行動,會出現一些前期跡象,包括弱化台灣防禦、奪取外島、升高脅迫手段等。

被問及若中國對台採取封鎖,美國可如何阻止,西本斯表示,中國正在發展實施封鎖的能力,「真正採取這項動作的意圖是有條件的」。美國或其他在該地區有利益的國家可以強調和台灣之間的經濟關係對其自身的國家利益有多重要。

他說,美國在高科技等領域仰賴和台灣的經貿往來,其他國家也一樣,中國必須明白,若企圖對台灣實施海上封鎖,將不只是針對台灣的侵略行動,同時也是對所有台灣合作夥伴的侵略行為。

