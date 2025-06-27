柯家帳戶遭凍急需經濟支撐？ 他秀4300萬商辦租約：佩琪嫌不夠花？

26日有消息傳出，柯文哲被爆出違規使用做停車場出租的新竹農地已轉賣。（資料照）

2025/06/27 00:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴並羈押，週四（26日）有消息傳出，柯文哲總統大選期間被爆違規使用做停車場出租的新竹農地已轉賣，這顯示柯文哲夫婦帳戶遭凍結，柯家需要經濟支撐。對此，網紅「四叉貓」劉宇PO出「4300萬商辦」租約，直指柯妻陳佩琪每月啥事都不用做就有5萬多租金收入，民眾黨如今放這消息，根本是說謊不打草稿，「還是說佩琪這位官夫人，每個月5萬元不夠花？」

綜合媒體報導，新竹市議員曾資程日前爆料，柯文哲名下在大選期間鬧爭議的新竹農地已易主，質疑柯當初買下那塊農地就是想找機會高價出售，獲取私利。26日，民眾黨新竹市黨部主委李國璋證實該農地已出售，但反駁曾資程質疑，宣稱賣地是柯家需要經濟來源支撐，因柯文哲和陳佩琪的戶頭被凍結，況且賣土地是合法買賣，「難道（民進黨）要再追殺嗎？」

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針對李國璋宣稱柯文哲夫婦的帳戶遭凍結，偵辦京華城弊案的北檢同日發聲澄清，北檢並未聲請法院扣押柯文哲及其配偶陳佩琪的銀行帳戶，打臉李國璋說詞。

四叉貓也提起柯文哲去年被爆使用總統選舉補助款買下4300萬元商辦的事，原先稱要當個人辦公室，後來被發現為另一家公司登記使用，民眾黨稱原租客租賃期滿後，才會當個人辦公室使用。但今年5月被四叉貓抓包，承租人根本就還沒搬出去。

四叉貓26日晚間在臉書PO出該商辦的租約，狠酸：「民眾黨今天放新聞出來，說陳佩琪家裡急需經濟支撐，那個……民眾黨是不是怕大家忘記？陳佩琪每個月不用做事就有5萬1450元的租金收入，還是說佩琪這位官夫人，每個月5萬元不夠花？」

網友也紛紛嘲諷，「貓貓真討人厭，成天戳破人家謊言，但我喜歡」、「民眾堂真的會恨死你」、「她還有退休金吧？」、「柯文哲之前說他們不用裝窮耶」、「都有錢付豪宅頭期款了，現在說沒錢？」、「才五萬多塊去ATM存款，沒快感啊，她就是要聽ATM的數鈔聲音才睡得著啊」、「五萬要怎麼滿足第三夫人啦」

四叉貓PO出柯文哲4300萬商辦租約，狠酸陳佩琪每個月啥事都不用做就有5萬多的租金收入，不用怕沒錢。（圖翻攝自四叉貓臉書）

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