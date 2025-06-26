有準備更安全！緊急避難包4大提醒、必備物資 清單一次看

內政部在全社會防衛韌性委員會的會後記者會，示範緊急避難包的物資清單。（記者陳昀攝）

2025/06/26 23:16

〔記者陳昀／台北報導〕緊急避難包近來引起國人討論，據了解，先前幾次全社會防衛韌性委員會中，委員就曾以美、日經驗，建議台灣大力推廣緊急防災避難包，近來內政部網站也列出明確指引，包含物資清單的四大提醒、必備基本物品的建議，以及視個別需求配置的物資等。

內政部列出的「防災物資準備清單」有四大提醒：第一，每半年定期檢查並更新避難包，備妥三日份量的食物與飲水，並於避難包上註明更新日期，確保物品未損壞、遺漏，或已屆使用期限；第二，將緊急避難包放在家中或工作場所門口處，以便能在災難來臨時一拎就走；第三，逃生避難三項原則為穿鞋、戴上安全帽、攜帶緊急避難包；第四，在既有基礎上再依照家中成員的需求，準備適當的用品。

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至於防災避難包必備基本物品為何？內政部的「防災物資準備清單」也有建議，分別是緊急糧食飲水，如防災食品、真空速食食品與罐頭等簡單糧食等；醫療及清潔品，如每日服用藥及常用藥等；禦寒保暖衣物，如輕便外套、內衣、襪子等；貴重及隨身物品，如身分證、健保卡以及少許現金等；鞋子，避免外出避難時被路上碎石及玻璃刺傷；其他則有哨子、防災地圖、可攜式收音機等。

此外，清單中也羅列「視個別需求而配置的物資」，包括面向嬰幼兒、高齡長者、寵物特別注意事項，以及不同生理性別用品也都放入其中，相關指引讓民眾不只有基礎整備，面對伴隨不同群體的不同情境與需要，也能藉由指引，建構更清晰的圖像與防災意識，落實「有準備更安全」的核心精神。

內政部在全社會防衛韌性委員會的會後記者會，示範緊急避難包的物資清單。（記者陳昀攝）

內政部在全社會防衛韌性委員會的會後記者會，示範緊急避難包的物資清單。（記者陳昀攝）

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