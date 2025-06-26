藍委涂權吉趕場反罷免 燒聲請託鄉親：投下不同意票

桃園市第二選區立委涂權吉今晚在楊梅奉天宮呼籲鄉親幫忙投不同意罷免票。（記者黃政嘉攝）

2025/06/26 23:14

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6名國民黨立委罷免成案，第二選區立委涂權吉早在中選會宣布成案前就馬不停蹄展開政策說明會，今晚不到1小時連趕觀音、楊梅2場，延遲幾10分鐘匆匆抵達楊梅奉天宮，反駁藍委亂刪預算，更提「還稅於民」普發現金法制化，「1人還1萬，幸福常相伴」，燒聲呼籲鄉親，「一定要幫忙投不同意罷免票」。

涂權吉說，「我10萬多票當選立委，可是如果大家沒有出來投不同意罷免，只要7萬多同意票，我就會被罷免。」因此持續舉辦說明會，跟鄉親長輩溝通，因為很多人對罷免投票不瞭解，他拜託大家7月26號一定要投不同意罷免，「這次罷免門檻較低，換一個角度來看，很多人以為，因為沒有要罷免我，所以他沒有要去投票，其實這樣是不對的，這樣反而變得像支持同意罷免，罷免案很容易過關。」

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涂權吉說，大家一定想說奇怪，為什麼人家要罷免涂權吉？「其實我也搞不清楚」，說實在話，包括巴氏量表放寬、國土計畫展延6年制度完善再實施、公糧收購調漲等政見，竟然成為被罷免的理由，這些人家爭取10幾20年的福利政策還沒辦法爭取到，「我們爭取到了，結果變成拿來作罷免的理由。」

他重申，去年底、今年初在立法院審預算，結果被說成亂刪預算，前總統蔡英文去年通過2兆8000億元，今年立法院通過經費達2兆9000多億元，今年通過還比去年多1300多億，可是「政府卻說我們亂刪預算，上廁所沒有水沖、沒有衛生紙可以用」。

涂權吉說，像老農津貼、育兒津貼、中低收入補助、長照補助、休耕補助、農機具補助等等，現場誰沒有領到還是少領的？有嗎？「有的話來找我，因為這些我們通通都沒有刪」，這表示先前說的都是謠言。

涂權吉反駁國會亂刪預算一事，並提「還稅於民」政策，爭取鄉親支持。（記者黃政嘉攝）

涂權吉宣講結束時，向台下聽講鄉親握手爭取支持。（記者黃政嘉攝）

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