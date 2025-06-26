訪捷克遭中國武官跟監、險遭衝撞 蕭美琴發文提這件事......

蕭美琴PO出與小林鷹之的同框照。（圖翻攝自蕭美琴臉書）

2025/06/26 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克時，傳出遭中國駐外武官跟監，捷克情報單位今天（26日）證實此事，還驚爆中方有針對蕭美琴車隊的「衝撞計畫」，引發外界熱議。蕭美琴今晚在臉書發聲，卻隻字未提這件事，而是PO出與日本前經濟安全主管大臣、現任眾議員小林鷹之的合影，期許台日深化合作。

2024年3月間，蕭美琴應歐洲智庫和政壇人士邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國。傳出她在訪捷期間，其車隊遭中國軍事外交人員跟車尾隨，該車至在跟蹤蕭美琴車隊的過程中，差點因闖紅燈而釀成車禍。

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捷克軍事情報局今天證實，當時北京下令駐布拉格大使館武官，對蕭美琴的車隊進行跟監，蒐集她與捷克政要、公共事務代表會晤情資等行動，並披露中方行動包括危及蕭美琴人身安全的「衝撞計畫」。

今晚，蕭美琴在臉書發文，但沒有針對捷克情報單位今日公開的消息做出回應，而是分享與近日訪台的小林鷹之合影照，「小林眾議員在擔任經濟安全保障擔當大臣期間，主責日本的經濟安全、科技及太空政策，這些政策不僅引領著人類的進步，也仰賴國際間的緊密合作，期盼未來台灣與日本能在經濟安全、軍事安全及社會韌性等領域持續深化連結與交流，共同建構區域的和平穩定，為彼此創造更多雙贏的機會。」

小林鷹之昨（25日）起至27日率團訪台，與總統賴清德、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝等人會晤，就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

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