「市長陪你拍」最終場 黃偉哲學兔子跳賣萌、扮起「路易吉」

台南市長黃偉哲陪學生一起學兔子跳賣萌。（台南市府提供）

2025/06/26 21:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲「市長陪你拍」的市長獎頒獎典禮，被網友戲稱「最耗市長」，最終場次第6場今（26日）於慈濟高中登場。除了經典一字馬、公主抱外，更有人邀請黃偉哲一起學兔子跳賣萌，還有同學邀一起穿學士服、戴上任天堂遊戲角色「路易吉」帽子，更有綽號「科學麵」的學生，帶來一包科學麵和自製海報入鏡，效果吸睛。

黃偉哲今天頒發北區、永康區、仁德區、新化區等8區共48所國小、684位證書給榮獲市長獎的畢業生並陪同拍照。自上週末起連拍5場的黃偉哲，要揹、要抱、捏臉頰都行，亦不受之前被學生揹起時突然仰翻跌落的影響，依舊神采奕奕擺出各式炫酷姿勢。今年共完成3517人合拍大任務，黃偉哲不忘在臉書幽默留言「我的腰」、「得到了酸痛貼布一包，謝謝貼心的孩子們！」

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黃偉哲表示，在場的學子們都是孜孜不倦、勤奮好學的優秀代表，很開心能夠親眼見證及陪伴大家踏上人生新旅程，希望透過「市長陪你拍」活動、留給同學們最獨特的專屬市長獎回憶，並讓今天的歡笑成為之後鼓勵自己的力量，也期待同學們3年後再回來拿市長獎。

獲市長科技獎的歸仁區文化國小陳思輔、陳彥輔，是一對熱愛科技、勇於挑戰的雙胞胎兄弟。自3年級起投入AI機器人社團，長年持續精進程式設計與實作應用，課後與假日也不懈自主練習，甚至將假日變成全家的親子共學時光。他們在無人機與自走車競賽中累積豐富經驗，勇奪多項國內外獎項。

獲市長語文獎的永康區崑山國小蔡兆勛品學兼優，特別在閩南語朗讀比賽中表現亮眼，被譽為「常勝軍」，他擔任畢業生代表以流利台語發表致詞，感動全場，今天亦獲市長獎。獲市長體育獎的永康區永康國小曾郅甯，堪稱「允文允武」，扯鈴競賽屢獲全國獎項，多篇文章獲《國語日報》刊登，筆力深厚，展現多元才華。

學生戴上任天堂遊戲角色「路易吉」帽子，與市長黃偉哲開心合拍。（台南市府提供）

學生自製「科學麵」海報，與市長黃偉哲合拍。（台南市府提供）

市長黃偉哲揹學生合拍。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲與學生合拍公主抱。（台南市府提供）

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