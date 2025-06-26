午宴日本前大臣小林鷹之 林佳龍籲台日共築民主非紅供應鏈

外交部長林佳龍與日本前經濟安全主管大臣小林鷹之皆繫上橘色領帶。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/26 20:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本前經濟安全主管大臣小林鷹之訪台，今（26）日中午接受外交部長林佳龍款宴。林佳龍說，面對中國積極擴張「紅色供應鏈」，台日更應攜手構築「民主非紅供應鏈」；小林鷹之對「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」、「非紅供應鏈」等「台灣戰略三鏈」深表贊同。

林佳龍說，小林鷹之睽違7年再次訪台，他與小林鷹之一見如故，不僅就「台灣戰略三鏈」交換意見，甚至不約而同都繫上橘色領帶。

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林佳龍指出，小林鷹之此次再度訪台，特別強調盼進一步強化台日之間的「歷史、經濟與心靈」三項深厚情誼，並秉持「在任何時候，都不讓台灣孤立」的信念，令人十分感動。

林佳龍指出，外交部正積極在總統賴清德提出的價值外交與經濟日不落國政策願景基礎上，全力推動總合外交及榮邦計畫，盼結合政府與民間力量拓展台灣的國際空間，並深化友邦與理念相近國家的實質互惠關係，近期日本與台灣友邦帛琉、巴拉圭及瓜地馬拉等國陸續展開深化合作，有助於台灣在固邦、榮邦與拓邦的工作。

林佳龍向小林鷹之分享「台灣戰略三鏈」觀點，包括「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」，小林鷹之也深表贊同。

台灣與日本同屬第一島鏈關鍵防線，林佳龍說，面對中國積極擴張「紅色供應鏈」，台日更應攜手構築「民主非紅供應鏈」，加上雙方在半導體、氫能到人工智慧與無人機等高科技產業具備高度互補性，能夠共同強化經濟韌性與產業競爭力。

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