超商納城鎮韌性演習？劉世芳：以最快可配售戰略物資地點為主

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第4次會議，內政部長劉世芳報告「2025城鎮韌性演習整備及推動概況」。（總統府提供）

2025/06/26 21:15

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府今（26）日舉行全社會防衛韌性委員會議第4次會議，兼任委員會執行祕書的內政部長劉世芳預告，7月10日台北、台中與台南同步擇一全聯門市，進行防空疏散避難模擬演練。至於超商或公營事業機構未來是否納入演習？她說明，當然是以最快可以配售戰略物資的地點為主，未來如果有需求，會再擴張到其他的民營配售點。

總統賴清德今天會議致詞時提到，7月為「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性，全聯也有門市將加入演練。劉世芳報告說明，7月10日上午將在台北、台中與台南，同步擇一賣場進行防空疏散避難模擬演練，與全聯福利中心合作，模擬警報發放時員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置等項目。

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總統府會後舉行記者會，媒體關切全聯等大賣場本次納入城鎮韌性演習，未來是否提供配售戰略物資或是口糧的功能，而超商及台糖、台鹽等公營事業會否納入演習範圍。

劉世芳回應，有關物資的盤點、清查與配售機制，本來就在委員會的處理清單裡面，過去1年的整備當中，先以公營事業的配售點為主，現在慢慢擴散的原因是，民營的超商、超市等比較貼近人民生活圈，所以未來若有一些屬於要配售的戰略物資，譬如米、油、或是其他的口糧等，當然是以最快可以配售的地點為主。

劉世芳進一步說明，今年這次的城鎮韌性演習，全聯願意投入，而且全聯大賣場員工也要模擬有關應變演習的部分，也謝謝因為全聯董事長林敏雄也是全社會防衛韌性的委員，他非常了解這個狀況，也願意加入演習，未來如果有需求，會再擴張到其他的民營配售點。

內政部在會後記者會示範緊急避難包物資。（記者陳昀攝）

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