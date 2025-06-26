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    賴清德：台灣要用行動證明 巨大威脅下仍會昂首國際

    總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會，最後總結說，下次會議要將台灣一年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流。（總統府提供）

    總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會，最後總結說，下次會議要將台灣一年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流。（總統府提供）

    2025/06/26 20:52

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會，最後總結表示，我們將透過漢光與城鎮韌性的演習，持續擴大驗證項目，並規劃在下次會議，把台灣一年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流，台灣要用行動證明，即使在巨大威脅下，台灣會繼續昂首立足國際。

    賴清德對會議做以下3點裁示：第一、政府要做先鋒，引導民間更全面參與全社會防衛韌性的工作，並且在基層扎根更深；第二、各級政府要普及全社會防衛韌性的相關知識，加深「有準備、更安全」的意識，讓民眾參與、了解，並具備專業知識，知道如何因應；第三、持續強化軍民合作能量，逐步擴大演習驗證項目。

    賴清德也總結說，台灣建構全社會防衛韌性，因應境外敵對勢力威脅，已經獲得許多國際友盟的肯定，隨著全社會防衛韌性的工作持續推進，挑戰只會越來越多，但他要強調，不論國際情勢如何變化，我們都有堅定的意志，來守護國家，都會一步一腳印，強化台灣因應各種挑戰的韌性，政府要持續透過積極的態度、務實的行動、深入的宣導，讓人民了解「我們可以一起做好準備」。

    賴清德說，我們將透過漢光與城鎮韌性的演習，持續擴大驗證項目，也規劃在下一次會議，把台灣一年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流。

    賴清德強調，台灣面對的挑戰，需要我們團結台灣內外各界，支持自由民主價值的人們、共同來應對，因此，我們要拿出12萬分審慎態度，實踐每一項政策，用行動證明，即使在巨大威脅之下，台灣會繼續昂首立足國際，樹立「韌性台灣」的形象。

    總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會。（總統府提供）

    總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會。（總統府提供）

    總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會流。（總統府提供）

    總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會流。（總統府提供）

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