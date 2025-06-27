為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭館長批「假統真獨」不配賺中國人的錢 黃智賢嗆爆：我有廉恥！

    黃智賢槓上館長。（圖翻攝自「黃智賢夜問」YT）

    黃智賢槓上館長。（圖翻攝自「黃智賢夜問」YT）

    2025/06/27 00:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日槓上統派媒體人黃智賢，批黃是「假統真獨」，成天在幫民進黨拆在野的台，這種人不配得到中國人的流量。對此，黃智賢26日回嗆館長是毫無廉恥的「政治變色龍」！

    館長25日在其YT開直播，點名近期時常砲轟藍白荒腔走板的黃智賢，「妳是挺哪一邊的？我們現在正忙著（反）大罷免，我們希望民進黨不要把這些人罷下來，罷下來就完了，這樣他們完全執政了，我們兩岸同胞不知道會受多少煎熬……妳倒好了，妳打著紅旗啊，表面看起來是統派，分分鐘在拆我們在野的台！什麼玩意兒？」

    館長還在直播中坦言他「也想賺中國的人的錢」，但他無法忍受黃智賢的言論，稱黃智賢「用統派的語言啊，包裝獨派的事實」，「中國大陸的朋友喔，白供養妳了，（黃智賢）妳不配啊！不配得到人家的流量，也不配得到人家的錢！妳在做的不是大局，妳在做的是自己。」

    黃智賢26日也在YT開直播，看到館長前一晚批評他的言論後，忍不住笑了出來，「我被一個沒有品格的人罵，一個滿嘴三字經的人罵，只是因為我『做自己』？因為我太有道德，因為我立場一貫，因為我太有勇氣，雖千萬人吾往矣，因為我放棄榮華富貴！沒有像這一個滿口利益，滿口要工商賺錢的人！隨時可以跪各方利益的人！這是我的罪名嗎？」

    黃智賢接著說：「誰比較有廉恥？我的大局就是反對貪官汙吏，反對說謊，反對雙面人，這就是我的大局！我的大局是什麼？就是做自己！做一個正派的、光明磊落的、有道德的、俯仰無愧於天地的自己！」

    黃智賢譏諷館長這類人就是個「政治變色龍」，這些年來立場不斷轉換，「有很多人喜歡變色龍，然後這個世界上，人都喜歡跟自己臭氣相投的人。所以喜歡罵髒話的人，就會喜歡講髒話的人；行子不端的人，就喜歡行子不端的人；貪官汙吏就特別喜歡貪官汙吏！會聚在一起的一夥人，一定是臭味相投的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播