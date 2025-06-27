遭館長批「假統真獨」不配賺中國人的錢 黃智賢嗆爆：我有廉恥！

黃智賢槓上館長。（圖翻攝自「黃智賢夜問」YT）

2025/06/27 00:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日槓上統派媒體人黃智賢，批黃是「假統真獨」，成天在幫民進黨拆在野的台，這種人不配得到中國人的流量。對此，黃智賢26日回嗆館長是毫無廉恥的「政治變色龍」！

館長25日在其YT開直播，點名近期時常砲轟藍白荒腔走板的黃智賢，「妳是挺哪一邊的？我們現在正忙著（反）大罷免，我們希望民進黨不要把這些人罷下來，罷下來就完了，這樣他們完全執政了，我們兩岸同胞不知道會受多少煎熬……妳倒好了，妳打著紅旗啊，表面看起來是統派，分分鐘在拆我們在野的台！什麼玩意兒？」

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館長還在直播中坦言他「也想賺中國的人的錢」，但他無法忍受黃智賢的言論，稱黃智賢「用統派的語言啊，包裝獨派的事實」，「中國大陸的朋友喔，白供養妳了，（黃智賢）妳不配啊！不配得到人家的流量，也不配得到人家的錢！妳在做的不是大局，妳在做的是自己。」

黃智賢26日也在YT開直播，看到館長前一晚批評他的言論後，忍不住笑了出來，「我被一個沒有品格的人罵，一個滿嘴三字經的人罵，只是因為我『做自己』？因為我太有道德，因為我立場一貫，因為我太有勇氣，雖千萬人吾往矣，因為我放棄榮華富貴！沒有像這一個滿口利益，滿口要工商賺錢的人！隨時可以跪各方利益的人！這是我的罪名嗎？」

黃智賢接著說：「誰比較有廉恥？我的大局就是反對貪官汙吏，反對說謊，反對雙面人，這就是我的大局！我的大局是什麼？就是做自己！做一個正派的、光明磊落的、有道德的、俯仰無愧於天地的自己！」

黃智賢譏諷館長這類人就是個「政治變色龍」，這些年來立場不斷轉換，「有很多人喜歡變色龍，然後這個世界上，人都喜歡跟自己臭氣相投的人。所以喜歡罵髒話的人，就會喜歡講髒話的人；行子不端的人，就喜歡行子不端的人；貪官汙吏就特別喜歡貪官汙吏！會聚在一起的一夥人，一定是臭味相投的。」

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