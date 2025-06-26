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    遭控丟棄的競選物資來自中國 林志潔：鄭正鈐難道在湮滅證物？

    國民黨立委鄭正鈐的競選物資濕紙巾在北市遭丟棄，且來自中國浙江。（照片由林志潔提供）

    國民黨立委鄭正鈐的競選物資濕紙巾在北市遭丟棄，且來自中國浙江。（照片由林志潔提供）

    2025/06/26 21:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔今發文稱，收到對立委鄭正鈐的檢舉內容，有居住在台北市松山區的民眾，在社區垃圾間發現大量鄭正鈐的競選物資被丟棄，且這些濕紙巾都來自中國浙江。林志潔認為鄭正鈐應說明這些物資來源究竟是否是中資或國台辦的贊助？尤其在此敏感的涉訟時期，民眾發現的競選物資，是否在湮滅證物？對此，鄭正鈐辦公室尚無回應。

    林志潔說，她已與律師向台北地檢署提告鄭正鈐疑違反國安法及反滲透法，並已將所有證據交給檢方，但今天又收到有吹哨者提供的檢舉內容指出，就在台北市松山區的1處社區大樓，竟發現有大量鄭正鈐在競選立委期間的選舉物資-濕紙巾等，經查看這些濕紙巾竟來自中國浙江，也認為相當可疑，吹哨者提到，過去從未有競選物資被丟棄在垃圾間，因此將證據交給她。

    由於對於這些濕紙巾被丟棄的時間點很敏感，是在她揭露鄭正鈐疑違反相關法律後出現，讓人不免懷疑有湮滅證據之嫌，她也籲請檢方重視，避免有力證物被銷毀或湮滅。

    國民黨立委鄭正鈐的競選物資濕紙巾在北市遭丟棄，且來自中國浙江。（照片由林志潔提供）提供）

    國民黨立委鄭正鈐的競選物資濕紙巾在北市遭丟棄，且來自中國浙江。（照片由林志潔提供）提供）

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