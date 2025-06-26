民眾黨組中央保安隊進駐新竹挺高虹安 林志潔：符合黨規？

民眾黨成立中央保安隊將進駐新竹挺高虹安，新竹雙罷總部質退黨遭停權的高虹安符合民眾黨黨規？（記者洪美秀攝）

2025/06/26 20:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全國唯一要雙罷免（高虹安、鄭正鈐）的縣市，民眾黨中央將成立「中央保安隊」進駐已退出民眾黨遭停權的高虹安反罷總部，對此，新竹市雙罷總部發言人林志潔質疑，民眾黨挺高虹安，這樣有符合民眾黨的黨章或黨規嗎？

林志潔說，高虹安因貪污被起訴時就已遭民眾黨停權，一審判決後她宣佈退黨，現在與民眾黨並無關聯。民眾黨傾全黨之力和各種資源，挺貪污而退黨的前黨員，是否符合民眾黨的黨章和黨規？是否符合民眾黨員的期待？民眾黨應確認自己的行動的合法性與合理性，否則讓合法黨員何以自處？

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林志潔指出，高虹安市政治理無能，3年評比都全國倒數，更是因貪污和誣告他人兩案都被判有罪，是雙有罪的嫌疑犯，且目前停職中，如此道德操守有虧，已讓市民蒙羞。況且市民發動罷免，與民進黨無關，也與柯建銘無關，民眾黨稱罷免是報復性惡罷所指為何，相信市民心中都有定見，唯有投下同意罷免，才能終止民眾黨如此荒謬立場。

新竹市雙罷總部領銜人戴振博也說，民眾黨由秘書長率領一干人等進駐新竹市，實在可笑。高虹安因貪污退黨停職，現在不只退黨打假球、停職也是打假球，退黨後民眾黨還傾全黨之力協助反罷免、市長停職照樣以市長身分跑行程。如此無視規則與法治的政治人物需要下台。民眾黨號稱新政治，但對保護貪污犯很嫻熟，一個柯文哲、一個高虹安，2位民眾黨籍曾任市長，都雙雙因貪污被市民唾棄，如今反罷免要如何叫市民支持貪污被判刑的高虹安？

戴振博表示，縱使整個民眾黨搬來新竹，也無法挽救貪污又無能的高虹安。市民不會再容忍貪污又無能的高虹安，籲市民7月26日投下「同意罷免」，給新竹市更好的未來。

民眾黨成立中央保安隊將進駐新竹挺高虹安，林志潔質疑退黨遭停權的高虹安符合民眾黨黨規？圖為雙罷總部成立情形。（記者洪美秀攝）

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