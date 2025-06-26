罷團志工皮筋兒遭「2度追撞」 閩南狼愛車也有狀況⋯外界質疑不單純

反共饒舌歌手「閩南狼」陳柏源發文，愛車疑似遭有心人士「動手腳」。（圖擷取自@mannam_pyc Threads、資料照，本報合成）

2025/06/26 21:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地近日傳出反共人士、罷團志工，遭不明人士恐嚇，甚至直接出手攻擊，由於事發時間恰逢大罷免進入熱戰階段，讓各界擔憂恐不單純。對此，罷免志工兼音樂人徐小花質疑，藍白不滿「31︰0」慘況出現，所以出奧步「來陰的」，也呼籲所有挺台灣的人，務必保護自己的生命安全。

據了解，政治評論員李正皓於19日晚間，在三立電視台外遭21歲吳姓男子潑灑辣椒水攻擊，吳男與其他3名同夥被捕後，被警方查出他們皆為天道盟幫派分子，而天道盟發起人羅福助之子，恰好是現任新北市國民黨立委羅明才。無獨有偶，發起罷免羅明才的公民團體罷團「拔羅波」，領銜人吳柏瑋20日突然發表「不自殺聲明」，透露自己遭黑道分子「關切」，對方要求他不得再推動二階補件。

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昨（25日）上午，反共饒舌歌手「閩南狼」陳柏源在社群平台Threads發文透露，他當天一早開車前往台北時行經高速公路，途中汽車出現多次搖晃，為保安全他緊急下高速公路，事後發現車輛的引擎及煞車都故障了，儀表板還顯示車輛遭到2次碰撞，然而他確定自己的車根本沒有碰撞過，嚴重懷疑愛車疑似遭有心人士「動手腳」。

另外，罷團「基隆絕沛」的網紅志工皮筋兒（本名鄭意馨），9日因女兒被恐嚇報警，目前警方還在偵辦這起報案。豈料25日下午，皮筋兒在臉書發文透露，自己開車接女兒放學，將車停在斜坡下等紅綠燈期間，遭一輛計程車2度追撞，所幸她與女兒沒受傷，肇事司機聲稱是「不小心腳沒有踩穩」，還想賠償1000元了事，但她仍堅持報警，「如果今天我是騎機車載女兒下課，斜坡往下被後方碰，不就往前滾嗎？」。

由於下月26日就是大罷免投票日，不少民眾擔憂反共人士、罷團志工發生這些事件的時機點「太過巧合」，紛紛提醒他們這段時間務必小心。徐小花則在Threads發文指出，「現在藍白31:0就想要來陰的是嗎？我總覺藍白奧步越來越多，請所有挺台灣的人好好保護自己的生命安全，尤其領銜人跟志工無論如何都要平安」，另再度PO出不自殺聲明，強調她若有任何意外事故，偵辦方向可往藍白紅政治迫害方向前進。

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罷團「基隆絕沛」的網紅志工皮筋兒發文，自己接女兒放學期間，遭一輛計程車2度追撞。（圖擷取「皮筋兒 Journey」臉書粉專、資料照，本報合成）

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