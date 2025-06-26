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    「國會派對：生存之亂」互動遊戲 新北雙和罷團明舉行上線發表會

    新北雙和罷團27日將為罷免遊戲舉行上線記者會。（記者翁聿煌攝）

    新北雙和罷團27日將為罷免遊戲舉行上線記者會。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/26 20:22

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北公民團體罷免藍委已進入三階，其中罷免中和張智倫、永和林德福的雙和罷團，策劃全新原創製作的「國會派對：生存之亂」playbaba.tw 政治遊戲，要為罷免行動注入新動能，並宣布27日召開遊戲發表上線記者會。

    罷團表示，「國會派對：生存之亂」是一款結合政治時事與遊戲娛樂的網頁互動遊戲，雙和罷團希望透過輕鬆娛樂的方式，真實呈現現況國會的荒誕之處，讓更多民眾了解國民黨立委不適任、需要被罷免的原因，首波上線角色共有11位新北市和台北市國民黨立委，包含張智倫、林德福、徐巧芯、賴士葆、王鴻薇、李彥秀、葉元之、洪孟楷、羅明才、廖先翔、羅智強。

    玩家將以第一人稱視角「扮演國民黨立委」，需在議題關卡抉擇服從黨意、或考量民意，闖關生存。遊戲情境與關卡皆取材自第11屆立法院開議以來，真實發生過的事件與立委言行，這次三階行動升級，雙和罷免團隊希望透過全新方式，讓更多民眾看見國民黨立委在立法院中，荒誕不羈的所作所為。

    這是一款諷刺型的小遊戲，我們想諷刺這群失職的國民黨立委，不但未盡代議士的職責，更是宛如開了場一黨獨大的國會派對，不是作樂、就是作亂，希望民眾一起關注，並且記得7月26日出門投罷免贊成票。

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