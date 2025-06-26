用字藏玄機！黃安為「永和豆漿」 公開打臉中國小粉紅

舔共藝人黃安近日為了永和豆漿，打臉小粉紅。（翻攝微博）

2025/06/26 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經常發表舔共言論的資深藝人黃安，近日竟因為台灣「永和豆漿」，公開打臉中國小粉紅，引發外界熱議！

黃安最近低調返台，在微博分享自己去吃台灣知名連鎖傳統中式早餐店「永和豆漿」的照片，引來中國網友留言稱，應該要去中國北方的永和豆漿吃，那裡的才是「正宗」。

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對此，黃安特別發一篇文回應該名網友，「這兩天安哥曬早餐，都是在台灣老家附近的永和豆漿早餐店，有粉絲留言：『為何不到北方的永和豆漿？那裡才是正宗』。這話把我說懵了，啥時候『永和豆漿』成了北方的了？所以安哥就直接來給大家科普。」

「最早的永和豆漿，指的是台灣省台北縣永和市，靠近中正橋（永和市與台北市隔著一座中正橋）那塊兒，有一家24小時豆漿店，叫『世界豆漿大王』。宵夜能喝到豆漿、吃到煎包蛋餅，那簡直了！世界豆漿大王生意紅火，慢慢的整條街都開滿了豆漿店，都是24小時，不過，識途老馬的老饕還是先選擇世界豆漿大王，除非客滿沒座位，才會考慮其他山寨版。」

黃安接著說：「90年代，我們歌星演員經常相約在收工之後，一起開車去喝永和豆漿，我和小哥費玉清至少去了5次！95年，台灣一位原本搞中介的，叫林炳生，把永和豆漿注冊之後，去了大陸搞連鎖，這就是大陸永和豆漿連鎖店的開始。」

「永和豆漿的商標使用一直有官司。2019年，上海弘奇永和餐飲管理有限公司狀告北京三快科技有限公司等侵犯商標權。北京市海淀區人民法院作出一審判決，認定永和是地名，且豆漿是商品通用名稱，故無權禁止他人使用。但使用相同字體及近似圖案，不構成正當使用。」

最後黃安表示，「自1955年草創永和世界豆漿大王開始，迄今70年，創立世界豆漿大王的李雲增，正是從大陸華北地區跟著國軍部隊到台灣來的，豆漿確實是北方的正宗地道，不過永和豆漿卻是北方人到台灣省開的店，這個品牌源自台灣省，沒毛病。」

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