全民防空演習7/15起登場 劉世芳籲準備緊急避難包、下載警政APP

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第4次會議，由劉世芳報告「2025城鎮韌性演習整備及推動概況」。（圖由總統府提供）

2025/06/26 19:33

〔記者陳政宇／台北報導〕7月9日漢光演習將首度結合「城鎮韌性演習」，兼任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書的內政部長劉世芳今（29日）說明，7月10日將於台北、台中與台南同步擇一全聯門市，進行防空疏散避難模擬演練；全民防空演習則規劃7月15日起登場，6月底將發布防空避難指引，呼籲全民下載警政服務APP、並提前準備緊急避難包。

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第4次會議，由劉世芳報告「2025城鎮韌性演習整備及推動概況」。劉世芳指出，國家團結月有準備、更安全，全民團結是國家在面臨緊急狀態、天然災害或各種灰色地帶衝突時，維持政府與社會正常運作的最強後盾。

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關於城鎮韌性演習，劉世芳說明，「全民防衛動員」旨在維持民生機能、確保公共服務，並整合民力團結抗敵；而「全民防空」則涵蓋警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、戰災搶救及警報解除等環節。

在時序規劃上，劉世芳表示，全民防衛動員已於4月10日至6月19日期間，在8個縣市舉行演練；7月15、16、17日等三天，將分別在台中市、台南市和台北市，搭配漢光演習驗證軍政通聯。全民防空演習的部分，中部地區為7月15日登場，南部16日，北部17日，東部及澎湖、金門馬祖為18日。

劉世芳進一步介紹演習創舉，全民防衛動員包括實人、實景、實地，採取有想定無劇本模式，漢光演習期間驗證軍政通聯。而全民防空演習的部分，有防空疏散避難設施納入安全檢查，將於台北市西門捷運站舉辦「守護之盾」防空避難特展，預計6月底發布防空避難指引等，屆時將發送手機告警訊息，從疏散避難、人車管制、戰災搶救到警報解除，驗證本島及離島等地區防空整備與作為。

劉世芳預告，7月10日上午將在台北、台中與台南，同步擇一賣場進行防空疏散避難模擬演練，與全聯福利中心合作，模擬警報發放時員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置等項目。內政部推動「三個一起行動」，包括警政服務APP、緊急避難包、防空避難指引等，呼籲全民攜手實踐。

此外，劉世芳亦提出「全社會防衛韌性五大主軸執行與目標落實」。她表示，已逐步具體化核心目標，包括民力訓練及運用、戰略物資盤整及維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、以及資通運輸及金融網絡安全等。

避難設施部分，劉世芳說，提供民眾24小時躲避的防空避難處所，共計8萬2772處，可容納人數為全台人口2.35倍，7月1日起分階段納入建築物公共安全檢查項目；供水災、震災、土石流、海嘯與核子事故等收容處所，共5928處；戰災時的救濟站處所共4520處，可收容占全台人口12.5%。

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