被問到中國國台辦「聲援反罷免」？ 陳玉珍頓時當機結巴......

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/06/26 21:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕打著「反共護台、下架亂台立委」旗號的大罷免行動挺進第三階段，中國國台辦昨天（25日）跳出來喊話台灣人堅決反對罷免，引發大批鄉民嘲諷「最強催票機登場」、「豬隊友來了」。而今（26日）國民黨立委陳玉珍被媒體問到，對於中方高調聲援反罷免有何看法時，頓時語塞的畫面掀網友熱議。

首批順利挺進3階的24件國民黨立委罷免案，中選會訂於7月26日舉行投票，各地罷團紛紛開展行動催票，藍白也著手積極宣傳反罷免，無所不用其極對付公民團體。不只首當其衝的被罷藍委，以及預料將受衝擊的民眾黨在緊張，中共也跳出來喊話「台灣同胞」不要罷免國民黨。

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國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上批評，民進黨極盡所能打壓在野黨，在台製造「綠色恐怖」，引發台灣民眾對恐怖政治的強烈不滿及深切憂慮，「望廣大台灣同胞充分認清，堅決反對政治操弄，絕不讓其圖謀得逞。」

看到國台辦「喊燒（台語，指愛管閒事）」，大批鄉民紛紛直言「衝著你們這句話，絕對出門投票下架爛委！」、「這證明罷免國民黨是正確的事」、「超好笑，紅共終於忍不住了嗎」、「這更證明這些藍委是中共同路人！」、「謝謝共產黨的發聲，台灣一定會罷免掉藍白」、「驗證國共一家親」、「中國根本是在助選吧」、「最強的罷免催票機登場！」

粉專「Mr.柯學先生」分享今天陳玉珍被媒體採訪，對於中方高調聲援反罷免有何看法的影片，記者還特別提到另名藍委賴士葆被問到同一題時直言「國台辦少講話」。陳玉珍頓時當機，接著支支吾吾地說：「大家應該很清楚的看到一點齁，可見這個……中國國民黨跟國台辦，就真的不是同路人。其實大家已經沒有注……大家應該很……深刻的注意到一點齁，……大……國台辦不會不知道說，他說這些話齁……，大家不要打壓在野黨，不要投什麼大罷免，對國民黨反而是不利的。」

網友看完笑翻，「平時罵人不是很溜，怎麼還結巴呀大姐」、「怕用詞不當，就不能去舔了！」、「要說謊時就結巴」、「說謊不對稿，就自亂陣腳」、「語言沒有組織，明顯就是不知道怎麼回答」、「連屁話都說不好，算什麼東西」、「遇到國台辦都語塞了」、「國台辦這題太難了啦」、「要顧國民黨又不敢得罪國台辦」。

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