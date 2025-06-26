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    港澳人士移民台灣將增「長期居留」 陸委會：可申請工作許可

    陸委會今日指出，政府近期將增設的「長期居留」制度，將適度延長觀察期，以兼顧社會安全與居留公平。港澳人士在長期居留期間，仍可申請個人工作許可和自由進出。（資料照）

    陸委會今日指出，政府近期將增設的「長期居留」制度，將適度延長觀察期，以兼顧社會安全與居留公平。港澳人士在長期居留期間，仍可申請個人工作許可和自由進出。（資料照）

    2025/06/26 19:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日在台中舉辦「港澳新住民座談會」，陸委會主委邱垂正向港澳人士說明，政府近期將增設的「長期居留」制度，新機制將適度延長觀察期，以兼顧社會安全與居留公平，港澳人士在長期居留期間，仍可申請個人工作許可。

    邱垂正致詞表示，台灣與香港地緣相近、人文相通，加以台灣擁有自由、民主、人權與法治的核心價值，這些年吸引許多港澳朋友選擇來台發展。政府高度珍惜每一位來台的新住民，也重視大家在生活發展上的適應與挑戰，政府將持續提供協助與支持，讓大家安心在台生活，融入社會。

    邱垂正說明，鑒於近來港澳及兩岸局勢快速變化，政府有必要進行整體制度檢討與調整，以維護台灣自由民主的生活方式。目前規劃增設「長期居留」規定，新機制將適度延長觀察期，以兼顧社會安全與居留公平。同時，港澳朋友於長期居留期間，仍可申請個人工作許可及自由進出，提供更多元彈性的選擇，讓大家可依個人規劃決定是否申請定居。

    陸委會指出，今日活動出席港澳人士背景相當多元，包含多位創業者、投資移民家庭、專業移民、留台港生返港工作再回台就業等，座談現場港澳人士踴躍發言，分享來台生活的經驗。

    陸委會提及，現場不少與會港澳朋友已遞交定居申請，對陸委會與策進會舉辦本次座談覺得甚有助益，除感謝政府對移居台灣港澳人士照顧，亦有與會者表達希望能為台灣社會貢獻心力，也期待未來政府能在台中辦理更多的交流講座及文化活動。

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