網傳本人持有中國居住證「稱中國為祖國」 郭昱晴丈夫回應了

民進黨立委郭昱晴。（資料照）

2025/06/26 20:32

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委郭昱晴日前關切直播主是否跟拍小孩，國民黨「撿到槍」連日砲轟，指控她開設的微博帳號關注名單有「中國公安部刑偵局」、丈夫曾赴中工作大賺人民幣，質疑她與中國政府緊密聯繫，應辭職負責。網上瘋傳郭昱晴丈夫持有中國居住證、稱呼中國為祖國，郭昱晴今（26）日下午代丈夫聲明回應。

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據了解，國民黨桃園市議員詹江村23日爆料指稱，郭昱晴的丈夫林宣廷人在中國經商，公司登記自稱「中國台灣」，質疑對方賺紅錢；不僅如此，詹江村還PO出林宣廷過去在臉書與友人的對話，指控林宣廷稱呼中國為「祖國」。國民黨也於24日召開記者會痛批，林宣廷被授予福建首張進口非特殊用途化妝品備案憑證，與「紅色」關係太好。

針對國民黨一連串指控，郭昱晴24日、25日都火速發聲澄清，同時質疑國民黨是因為大罷免將至，所以又來老招抹黑。郭昱晴今天下午在臉書粉專發布代丈夫林宣廷發布聲明，「近日有關我個人的不實傳言在網路上流傳，包括所謂『持有中國居住證』、甚至對私人對話進行惡意放大，對我與家人造成極大困擾與傷害。」

林宣廷指出，自己係台灣公司聘僱之專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變國籍或法律身分，從未申請或持有中國居住證，「部分私人聊天內容遭人扭曲、放大，令人遺憾，亦構成對我隱私與名譽的侵害。我尊重言論自由，但對不實指控與惡意中傷，我已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒。在此也呼籲社會各界共同拒絕假訊息與惡意抹黑。」

聲明發布後，詹江村隨即在臉書發文怒嗆郭昱晴，質疑為何林宣廷沒解釋「稱呼中國為祖國」這一點，還強調根據陸委會規定，必須由林宣廷自己提出證明有無中國居住證，不能只靠紙聲明稿交差，「我們只是在執行清理雜質的工程，你只要回答，你老公為什麼稱呼中國為祖國，回答我！」、「稱呼中國為祖國的人，就是賴清德口中台灣的雜質，這種舔共的人，還有什麼名譽可言？」同時宣稱自己是瘋豹，歡迎來告。

據了解，今年5月中旬，台灣各地家長踢爆有疑似中國抖音直播主，明目張膽跟拍未成年學童，引起各界擔憂；民進黨立委郭昱晴22日台北市中山區四平商圈的公園，主動關切一名直播主是否跟拍小孩，事後被對方友人與國民黨抨擊她行為是「公審」、「獵巫」，必須辭職負責。對此，郭昱晴嚴肅澄清，自己提醒過程平和理性，也已將對方畫面進行馬賽克處理，並強調「提醒不等於獵巫」。

國民黨桃園市議員詹江村23日爆料稱，郭昱晴的丈夫林宣廷人在中國經商，還PO出林宣廷過去在臉書與友人的對話，指控林宣廷稱呼中國為「祖國」。（圖擷取自郭昱晴、詹江村臉書粉專，本報合成）

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