民眾黨「中央保安隊」助高虹安反罷免 綠營諷：全黨挺貪污

民眾黨27日將成立「中央保安隊」助高虹安反罷免，綠營諷：民眾黨全黨挺貪污。圖為黃國昌日前到竹市為高虹安站台情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/06/26 19:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）已公告7月26日投票，民眾黨新竹黨部今天發新聞稿，稱因應罷免投票日倒數1個月，民眾黨「中央保安隊」將進駐新竹市。由秘書長周榆修率黨中央與立院黨團全力支援，明天（27日）會在高虹安的反罷總部宣誓成立。對此，新竹市雙罷總部批，民眾黨全黨相挺一個貪污被判刑7年4個月、承認男友干涉市政、被法院認證敗壞官箴的高虹安，究竟有什麼正當性？籲市民7月26日為新竹光榮投下同意罷免票。

民眾黨稱，將在新竹啟動陸、空、國會與媒體戰線的全面行動，反制由民進黨立院總召柯建銘所主導的大惡罷，民眾黨將用行動證明惡罷不能得逞，民主不容踐踏，絕不讓新竹成為民進黨政治鬥爭下的祭品，也不容許民進黨「選輸翻桌」，透過罷免重新掌控權力，中央保安隊進駐會用具體行動守下新竹，並進行地方組織動員、社群空戰、國會監督與媒體澄清反制罷免。

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議員劉康彥表示，民眾黨全黨相挺貪污被判刑7年4個月及被法院認證敗壞官箴的高虹安，究竟有什麼正當性？議員曾資程說，高虹安除涉貪停職，又因論文抄襲，誣告罪一審被判10月，整天官司纏身忙跑法院；前朝爭取的重大建設不是停擺就是延宕，市容到處雜草叢生，政見不是跳票就是績效不彰。如今民眾黨全黨辦反罷免支持涉貪高虹安，成立中央保安隊，已是天大的笑話。

議員劉崇顯說，高虹安因貪污案停職已聲明退出民眾黨，先前高虹安牽起國民黨主席朱立倫的手，讓認為高虹安是「第三勢力」的中間選民感到失望，若民眾黨持續全黨挺1人，恐怕會讓小草變「回頭草」，加速第三勢力政黨的泡沫化。

議員劉彥伶也說，民進黨並非選輸翻桌，2年多來高虹安施政滿意度倒數第一，施政毫無章法，專門收割前朝政績，經費多次被中央收回，市政完全失能。議員林盈徹認為，民眾黨把人民的監督行動包裝成「政治惡罷」，是把「罷免權」當成麻煩事，否定人民的憲法保障權利，才是真正踐踏民主。議員楊玲宜說，高虹安2年多的施政毫無建樹，身陷貪污、放任男性友人介入市府標案、開放加速建商都更，已辜負市民所託，唯有透過罷免權罷掉高虹安，才能還給竹市正常的發展軌道。

民眾黨27日將成立「中央保安隊」助高虹安反罷免，市議會民進黨團諷：民眾黨全黨挺貪污。（記者洪美秀攝）

民眾黨27日將成立「中央保安隊」助高虹安反罷免，市議會民進黨團諷：民眾黨全黨挺貪污。（記者洪美秀攝）

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