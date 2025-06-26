投入2300億元還被汙衊！ 傅崐萁批花蓮雙軌、平交道工程跳票 交通部公務員心寒

立法院交通委員會今天安排花蓮地區交通考察行程，立委傅崐萁痛批交通部政策跳票。（記者王錦義攝）

2025/06/26 18:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕花蓮縣立委傅崐萁罷免案成立，將在7月26日投票。傅崐萁今天（26日）與立法院交通委員會到花蓮考察，批評交通部建設跳票。交通部內部公務員私下相當憤怒，認為這幾年交通部投入逾2300億做交通建設、也多次向縣政府說明進度，但傅崐萁仍持續抹黑，讓第一線公務員非常心寒。

交通部今天發表公開聲明，強調近年投入各項鐵路和公路建設有6大項重點項目，累計金額達2306億元，交通部長陳世凱也強調，花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程持續推動沒有停擺。

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但交通部公務員私下卻相當憤怒，認為傅崐萁今天在會勘時批交通部對於花蓮的交通建設如雙軌化、市區高架化及快鐵全跳票，並批評台鐵票價漲價欺負花蓮人，還不斷污衊「交通部不做平交道高架立體化」，還說「你不用提供了啦！動工了沒有？」，當陳世凱說明都動工了、卻又要部長閉嘴別說了。

交通部內部痛批，傅崐萁在鏡頭前表演不夠，還要地方黨部動員支持者到現場，把考察當作選舉場合，讓公務員壓力倍增，簡直聞所未聞，認為現在傅崐萁面臨罷免壓力，花蓮黨部幾乎天天為其開記者會，甚至在立法院交通委員會的考察行程前買下報紙半版廣告，謊稱交通部不顧花蓮人，極盡抹黑，讓第一線日夜打拚的公務員相當心寒，認為傅崐萁急了、現在拚命在作秀。

交通部人士認為，現在全國最不希望花蓮交通進步的就是傅崐萁本人，一旦花蓮交通問題解決，「傅氏王朝」就沒有議題能當作提款機，例如花蓮縣府對蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）有意見，就卡中央4年，而平交道高架化依法必須由地方提可行性，現在傅崐萁又想跳過法定程序，把責任全部推給中央。

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