馬英九脫稿喊「兩岸和平民主統一」 宋濤當場緊急回應

中國國台辦主任宋濤。（資料照）

2025/06/26 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九訪中，前往甘肅參觀酒泉衛星發射中心，他望向發射台直呼「中華民族真是了不起」。今天出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」時，更脫稿提到希望「兩岸和平民主統一」。國台辦主任宋濤隨後當場指出，台灣的前途命運要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」；陸委會發言人梁文傑表示，關於馬英九前總統的言論，本會不評論這個政治人物。

中共官方安排馬英九一行，24日參訪酒泉衛星發射中心等軍事管制區，其中2個據點基於軍事保密並未公布，僅1處東方紅衛星發射場遺址有公開；26日馬英九前往敦煌參觀莫高窟，並出席在敦煌研究院舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」。

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馬英九致詞表示，兩岸同文同種、同根同源，都是炎黃子孫，就像5000年的中華文化，而中國文化源遠流長，博大精深，是各世界各地華人共同的精神財富，也是中國人最珍貴的資產。

馬英九指出，經過多年來兩岸共同努力，歷久彌新，無論是儒家的仁愛中庸之道，或者是道家的天人合一、自然無為，這些思想內涵不僅塑造中華文化的精神，也深深影響東南東亞與世界文明。在當今快速變化的時代，中華文化仍以無比的包容力、創造力與生命力，繼續為我們提供智慧與指引。

馬英九更說，自己是湖南人，他是在香港出生的，家有3個姐姐、1個妹妹，前面3個都是在中國大陸生的，自己是逃難到了香港後在香港出生，小妹在台灣出生，「我們5個兄弟姐妹一生就是逃難的過程」。

馬英九憶及，自己老家是湖南湘潭，「跟貴方的毛主席是同鄉」，自己媽媽是湖南寧鄉人，是劉少奇副主席的同鄉，所以關係是非常深厚。他更話鋒一轉說，「我的主張是兩岸要和平民主統一」。

馬進一步說，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主是要「尊重台灣人民的意願」。他馬上反問，「大家說對不對？」，現場也有掌聲響起。並聲稱，自己沒有完全依照同事準備的講稿，「有點脫稿演出，如有不當請各位指教」。

隨後致詞的國台辦主任宋濤表示，台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」，當場對馬英九的脫稿發言做出即時回應。

對此，梁文傑回應，關於馬英九前總統的言論，本會不評論這個政治人物，他言行都會受到社會的評價。

梁文傑強調，中共的科技發展確實是事實，但是這些科技發展，現在正被用來要對付台灣，今年1月到5月越界的共軍飛機數量，比去年同期多出很多，這些狀況都是令人憂心的，「馬英九身為前總統，我覺得還是要為台灣的國軍，還有台灣人民多想一想」。

前總統馬英九率團訪中，在國台辦主任宋濤陪同下，前往甘肅參觀酒泉衛星發射中心。（圖取自中國官媒央視）

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