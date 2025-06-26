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    中共紀念抗戰勝利80週年辦大閱兵 陸委會：勞民傷財

    中共官方紀念抗戰勝利80週年，9月3日將舉行盛大閱兵典禮。陸委會說，我們有相關活動規劃，但不會去搞什麼大閱兵勞民傷財。（資料照）

    中共官方紀念抗戰勝利80週年，9月3日將舉行盛大閱兵典禮。陸委會說，我們有相關活動規劃，但不會去搞什麼大閱兵勞民傷財。（資料照）

    2025/06/26 19:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念抗戰勝利80週年，中共官方今年9月3日將舉行盛大閱兵典禮，邀請國民黨老兵到場觀禮。陸委會發言人梁文傑今天說，我們有相關的活動規劃，但不會去搞什麼大閱兵，因為那是勞民傷財。

    中國國務院新聞辦公室日前舉行新聞發布會，由中共中宣部副部長胡和平介紹，9月3日將在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，由中共總書記習近平檢閱中國人民解放軍部隊。

    梁文傑在陸委會記者會說，退輔會和國防部陸續會有活動，其實國防部現在已在台灣圖書館有做二戰抗戰勝利80週年的特展，還有一系列的活動，退輔會也將舉辦約19場系列活動，包括學術研討會、音樂會、文物展紀念會。

    梁文傑指出，9月2日退輔會舉辦大會，邀請退役老兵一起參與，所以台灣這邊對80週年的活動也是有相關規劃，但我們不會去搞什麼大閱兵，因為那個是勞民傷財。

    梁文傑強調，中共現在利用所謂二戰結束80週年或抗戰勝利80週年，要搶奪國際話語權，但在中華民國政府看來，抗日戰爭是中華民國政府領導的，中共是在戰爭打完以後才冒出來，把領導戰爭的政府給推翻的。

    梁文傑說，現在中共說這場戰爭是他們領導的，或說他們是這場戰爭的中流砥柱，在中華民國政府的立場，是絕對不認可的事。

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