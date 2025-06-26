王立任質疑盧市府拖太久 中捷藍線預算恐暴增

台中市長盧秀燕今天主持「台中捷運藍線開工典禮」。（記者廖耀東攝）

2025/06/26 19:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕等了20年!台中捷運藍線今天終於開工，民進黨議會黨團總召王立任批，藍線建設在盧市府任內拖延太久，趕在卸任前1年才開工，未來還有漫長的土建工程將進行，現有預算是否足夠令人擔憂；市議員陳淑華也批評，藍線機電標金額從351億元膨脹到608億，暴增256億元，剩餘的1千餘億元。是否足夠支應尚未招標的土木工程，憂預算不知會暴增多少。

捷運工程局長蘇瑞文指出，土木標已著手細部設計，預計明年初出爐，屆時視細部設計結果，評估是否出現預算缺口。

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今日見證中捷藍線開工的民進黨台中市立委何欣純說，台中捷運藍線開工是台中重大交通建設邁出一大步，是屬於台中的喜事，她希望捷運開工之後能夠順利如期推展，朝預定年度計畫通車，符合市民期待。

王立任則指出，對中捷藍線啟動「一則以喜、一則以憂」，喜的是台中重大交通建設中捷藍線終啟動，樂觀其成，但也不免要問若不是盧秀燕上任後更改藍線路線，導致藍線啟動大延宕，拖了7年總算在她任期最後一年前有動靜，但中捷藍線啟動，後續預算是否足夠支應，是否預算將暴增，令人「既期待又怕受傷害」。

陳淑華指出，捷運藍線是台中大眾運輸系統的一環，台中市的大眾運輸網建構完成是市府「基本功」，但盧秀燕不敢提拖延藍線建設，卻一再操作捷運藍線，從機電標簽約、開工前宣告再到今開工，辦了3次記者會，但盧秀燕不敢說的是藍線機電標金額從351億元膨脹至608億元，暴增256億元，預算大幅增加既未向議會報告、也沒有向市民說明。

陳淑華指出，重點是今天的開工並不包括土木工程，還不實的宣稱是「整體開工典禮」，尤其藍線總預算是1615億，機電標暴增超支257億元後，剩餘的1000餘億元是否足夠後續土木工程，是否還要大幅追加預算，均令人憂心。

不過，國民黨議會黨團書記長李中則肯定市民等待已久的捷運藍線，終於在盧秀燕努力下動工，台中目前只有綠線一條捷運，將來藍線加入後，形成十字路線，會有更多的誘因讓民眾願意搭乘捷運；且台中五權路以東的舊市區，過去因為商業移轉而沒落，將來捷運藍線進入中西東區，相信可以和台北西門町一樣，因捷運帶動而重新綻放生機。

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