蕭美琴訪歐遭中國武官跟監 捷克情報局驚爆還有「開車衝撞」計畫！

蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤。（資料照）

2025/06/26 18:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克等國，爆出在捷克訪問期間，其車隊疑遭中國駐捷大使館的武官跟蹤，還差點釀成車禍，引發熱議。時隔一年多過去，捷克軍事情報局證實中國外交人員在蕭美琴訪捷期間進行監視、蒐集情資等，行動中甚至包括「衝撞（車輛）計畫」！

2024年3月間，蕭美琴應歐洲智庫和政壇人士邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國。不料4月份捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）轉述捷克媒體消息，爆料蕭美琴訪捷期間，其車隊遭中國軍事外交人員跟車尾隨。該車甚至在跟蹤蕭美琴車隊的過程中，差點因闖紅燈而釀成車禍，也因此被捷克警方攔停，發現駕駛是名中國駐布拉格使館軍事部門的外交官。

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根據捷克媒體《iROZHLAS》 今日（26日）報導，捷克軍事情報局發言人佩耶克（Jan Pejšek）向該媒體指出，去年蕭美琴是以副總統當選人身分出訪，已被視為準國家領導人，且當時蕭美琴還會見了包括捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在內等高層，引發北京強烈不滿，因此下令駐外武官對蕭美琴的車隊進行跟監、蒐集她與捷克政要、公共事務代表會晤情資等行動。

《iROZHLAS》此前就針對此事進行調查，發現該行動由中國大使館軍事處3名外交官執行，早在蕭美琴踏上捷克國土，中方就啟動了這項行動。而當時傳出中方外交官的車差點闖紅燈釀車禍，《iROZHLAS》懷疑那並非突發狀況，因為行動計畫中包括衝撞蕭美琴的車隊。

佩耶克證實了《iROZHLAS》大部分調查結果，包括中國駐捷武官當時針對蕭美琴的「衝撞計畫」，直言「這危及了她的人身安全」；不過佩耶克稱，當時該名中國武官差點闖紅燈釀禍不是為了執行衝撞計畫，而是為了繼續跟蹤車隊沒注意路況。佩耶克表示，已將此事通報捷克外交部，中國這類破壞行動在歐洲尚屬首次，「中方這些行動公然違反了《維也納外交關係公約》（VCDR）的規定」。

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