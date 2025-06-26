黃建賓PO「前綠委參選人請喝咖啡推惡罷連署」 賴坤成對號入座嗆爆

賴坤成「對號入座」在黃建賓臉書留言。（擷取自黃建賓臉書）

2025/06/26 18:35

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吳崢指控餐會涉及賄選 黃建賓批蓄意抹黑嗆告

〔記者劉人瑋／台東報導〕民進黨發言人吳崢指控，被發動罷免的國民黨立委黃建賓招待民眾免費用餐，違反選罷法；黃建賓發文反駁，文末指稱，「還有民進黨前立委參選人以請喝咖啡方式，推動惡罷連署，根本是雙標無極限！」台東綠營前立委參選人只有賴坤成，他在黃建賓PO文下留言，「我就來對號入座」，自己只喝酒，從不請人喝咖啡，黃建賓「要不要澄清一下？」

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賴坤成認為，「喝咖啡和自己氣質相差太多」，自己常請人喝酒或被請喝酒，都是常態，不可能因何事停止，或為了大罷免請人喝酒，喝咖啡尤不可能。黃陣營則說，又沒指名道姓，偏偏有人跳出來。賴坤成則說，綠營在台東前立委只有他，「對方都點了，那當然要對號入座」。

黃建賓在臉書發文說，「吳崢身為民進黨發言人，在未經完善查證下公然抹黑阿賓涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，絕不姑息此種卑劣手段，一定提告！」

黃建賓文末寫道，先前已有媒體揭露，側翼團體集結花蓮以旅遊名義推動惡罷，甚至請客吃飯，以及罷免團體辦春酒一桌動輒8、9千元起跳，違法募款，另外還有民進黨前立委參選人以請喝咖啡方式，推動惡罷連署，「這些惡劣行徑才是真正的違法，民進黨卻視而不見、姑息犯罪，根本是雙標無極限！」

賴坤成在貼文下留言，「我這個『民進黨前立委參選人』來對號入座，認識我的鄉親都曉得我很認真推動罷免連署，但我只喜歡喝酒，從不請人喝咖啡，要不要澄清一下呢？既然你那麼想玩，那就好好地來討論立委的職權可以為台東做什麼事，還有擔任鄉長任內的工程發包、採購、用人、酒駕關說的紀錄，希望挺的住喔……」。賴坤成甚至爆料，自己有朋友被藍營找去飯店宴請。

賴坤成在台東的作風鄉親皆知，他「喝咖啡」一事，馬上引來留言，也有許多人私下驚問，「賴坤成會喝咖啡？」「我沒喝到！」而留言區也有人批評賴坤成，就是沒選上立委才如此發言。

但賴坤成說，公私需分明，自己任立委時，凡前往南部也多找黃建賓，有時還是他開車載自己南下，「囝仔時代就認識到現在，就算選後他當立委，自己還跟他講過立院內的格局、不要迷路」。他認為，私交仍在，但「現在連國台辦都聲援反罷免！這已是國家的選擇，與私交無關！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

前綠營立委參選人賴坤成自稱「對號入座」留言。（擷取自黃建賓臉書）

黃建賓針對民進黨發言人吳崢指控做出反擊。（擷取自黃建賓臉書）

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