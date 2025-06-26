國台辦嗆大罷免「綠色恐怖」 梁文傑：還以為是在野黨發言人

針對國台辦聲援國民黨立委，大嗆民進黨製造「綠色恐怖」。陸委會發言人梁文傑今日表示，「這些話如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/26 17:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，民進黨訴求「罷免投同意、反共更有力」。中國國台辦大嗆民進黨，無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對。陸委會發言人梁文傑反批，「這些話如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日聲稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，謀求一黨獨大，推進台獨分裂，罔顧島內民眾要民生福祉的普遍呼聲，忽視島內要和平要發展要合作的主流民意，假借民主之名，行獨裁之實，大搞政治惡鬥，採取政治恐嚇、操弄司法輿論等方式搞政治惡鬥。

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朱鳳蓮說，民進黨當局無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，製造寒蟬效應，引發台灣民眾對恐怖政治的強烈不滿及深切憂慮，希望廣大台灣同胞充分認清，堅決反對政治操弄，絕不讓其圖謀得逞。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，國台辦說台灣是綠色恐怖、寒蟬效應，假借民主之名、行獨裁之實，引發台灣民眾對綠色獨裁、恐怖政治的強烈不滿，「這些話如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

梁文傑舉例，台灣的自由排名度，在自由之家最新報告裡是亞洲第二名，僅次於日本。在經濟學人雜誌的民主指數，台灣排名第八，是西方以外國家最高的名次，所以台灣沒有什麼綠色恐怖、什麼綠色獨裁、恐怖政治。

梁文傑指出，對岸對於台灣的大罷免當然很重視、關心，上一次民進黨立委沈伯洋的父親被對岸攻擊的事件，他跟大家報告，這個跟大罷免是有關係的，所以中共是對這個事是很關切的。

梁文傑強調，再次提醒，罷免誰或不該罷免誰，這個是台灣人民自己的決定，這是台灣內政，中共不要干涉。

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