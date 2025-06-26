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    回家投票！726車票明凌晨開賣 台中罷團籲搶票「讓民主準時抵達」

    726返鄉投票車票明天（27日）凌晨起開賣，罷團在台中街頭掛「回家投票」看板。（中四廢翔提供）

    726返鄉投票車票明天（27日）凌晨起開賣，罷團在台中街頭掛「回家投票」看板。（中四廢翔提供）

    2025/06/26 17:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕高鐵、台鐵及國道客運於明天（27日）凌晨起，陸續開賣7月26日車票，當天是罷免投票日，高鐵及台鐵均表示，還沒開賣賣座情況未知，歡迎旅客踴躍購票，而罷團「中四廢翔」說，鼓勵選民踴躍搭乘「民主返鄉」列車、票投「同意」罷免，要記得攜帶身分證、投票通知單及印章讓「讓民主準時抵達」。

    高鐵及台鐵下月24日班車明天凌晨起陸續開賣，國道統聯、和欣及葛瑪蘭客運則從7月9日凌晨起預購，台鐵強調，明天凌晨起可預訂7月24日列車，同時可訂到4週後的週末假日車票，也就是說可訂到7月27日以後的車票，由於到特定車站數據不好統計，旅客不一定是在台中等車站上下車，尚無法預估賣座狀況。 高鐵強調，官網從今天凌晨起可預訂7月25日車票，賣況尚未統計。

    「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，凌晨就可以搶25日返鄉高鐵票，呼籲踴躍搶票「讓民主準時抵達」；罷團志工指出，請把車票留給要返鄉的人，請出去玩的不要搶票，台僑排除萬難上萬機票「都開了」，來回高鐵票拜託「開下去啦」（花錢購票）。

    志工認為西部幹線座位較多，唯一要搶的是花東線台鐵，拜託計畫去花東旅遊、去看演唱會，都先放過725、726，把車票留給花蓮人，讓花蓮那個罷免成功。

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