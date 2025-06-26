7/19台中反惡罷韓國瑜、盧秀燕禿燕同台 朱立倫、黃國昌「藍白合」

國民黨台中市黨部7月19日舉辦反惡霸造勢大會。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/26 17:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台大罷免首波7月26日投票，台中市有3名國民黨立委罷免成案，國民黨台中市黨部7月19日舉辦反惡罷大型造勢，台中市長盧秀燕領軍號召捍衛3名藍委，國民黨主席朱立倫也將與民眾黨主席黃國昌同台「藍白合」反惡罷，立法院長韓國瑜也將現身與「燕子」盧秀燕同台，號召支持者守住台中在立法院的席次。

24名國民黨立委罷免案投票訂7月26日舉行，台中市包括中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪、中六選區羅廷瑋等3名立委在列，國民黨6月21日舉辦北北基反惡罷團結大會，台中藍軍敲定7月19日辦反惡罷造勢大會。

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國民黨台中市黨部主委顏文正指出，這場反惡罷行動7月19日晚間6點半舉行，地點在市政路、黎明路口「交六廣場」，活動大咖雲集，主要由台中市長盧秀燕領軍，韓國瑜也會到場跟「燕子」同台，向支持者喊話立委一席都不能少。國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也將同台「藍白合」，號召藍白支持者行動守住台中在立法院的席次。

顏文正指出，也將與台中市3立委合辦各區造勢，初步敲定7月12日在羅廷瑋選區舉辦反惡罷團結大會，初步規劃國民黨戰鬥藍召集人趙少康、「館長」陳之漢等人來力挺，其餘2區立委活動持續規劃中。

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