台北故宮與大都會博物館合辦展「數典忘祖」? 梁文傑一句話KO國台辦

陸委會發言人梁文傑指出，其實大都會博物館跟中國很多的博物館都有合作，至少有去過北京、上海的博物館展覽過，如果這樣就是數典忘祖，北京、上海這些博物館不知道邀請大都會博物館去做什麼。 （記者陳鈺馥攝）

2025/06/26 17:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢故宮100週年院慶，台北故宮與美國大都會博物館合作辦展。中國國台辦昨日嗆聲，北京故宮和台北故宮博物院「同根同源、血脈相連」，民進黨當局「數典忘祖」、「背棄民族」，必將遭到歷史清算。陸委會發言人梁文傑今天反酸說，大都會博物館跟中國很多博物館都有合作，如果這樣是數典忘祖，北京、上海這些博物館不知邀請大都會博物館去做什麼。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，故宮博物院和台北故宮博物院「同根同源、血脈相連」，珍藏著中華民族歷史文化瑰寶，承載著兩岸同胞共同記憶，是兩岸同胞共同擁有的寶貴財富。兩岸同胞有責任共同傳承好、弘揚好中華歷史文化遺產。

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朱鳳蓮說，「民進黨當局」出於謀獨本性和政治私利，一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又利用中華文化瑰寶大做文章，「何其諷刺，何其可悲」。

她更嗆言，正告民進黨當局，兩岸深厚的歷史文化連結誰都割不斷，台灣社會和同胞身上的中華文化印記誰都抹不去，數典忘祖、背棄民族必將遭到歷史的清算。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，大都會博物館跟台北故宮的合作，讓故宮第二展覽館可展出莫內、塞尚的重要畫作，其實獲得國內民眾一片叫好，現在預售票已經賣出10萬張。

梁文傑指出，其實大都會博物館跟中國很多的博物館都有合作，至少有去過北京、上海的博物館展覽過，如果這樣就是數典忘祖，北京、上海這些博物館不知道邀請大都會博物館去做什麼。

梁文傑進一步說，昨天國台辦記者會有一位《福建廣電》台海時刻記者，問的問題是 :「賴清德說今年是故宮博物院建院100週年，屆時台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作。」

梁文傑痛批，「問這個問題完全是胡說八道」，因為賴清德總統去開展，當天致詞並沒有說只跟美國博物館合作，不跟大陸博物館合作，總統沒有說過這個話。國台辦的發言人接著這一句問話，就開始罵數典忘祖之類的，其實大可不必，因為你在一個錯誤的問題上回答，自然會得出錯誤結論。

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