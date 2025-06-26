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    「漢光41號臂章」首亮相！ 賴清德原要在國安簡報送藍、白主席

    「漢光41號臂章」今在全社會防衛韌性委員會首度曝光。（圖由總統府提供）

    「漢光41號臂章」今在全社會防衛韌性委員會首度曝光。（圖由總統府提供）

    2025/06/26 17:15

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今主持「全社會防衛韌性」第四次委員會議時表示，7月「國家團結月」是透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性，並以首次曝光的「漢光41號臂章」作為委員贈禮；據悉，這也是原先賴總統準備在國安簡報時送給國民黨、民眾黨主席與秘書長的禮品，表達即使政黨不同、守護國家的決心一致。

    據悉，國軍每年重大演訓，都會特別製作臂章供官兵紀念，一方面是激勵士氣，同時彰顯國軍榮譽感，今年漢光41號演習比照慣例準備臂章，並於今日全社會防衛韌性委員會曝光。

    去年的臂章繡有F-16戰機、雄風三型飛彈、沱江艦以及雲豹裝甲車，今年臂章則延續去年巧思，展示我國三軍主力及新式裝備，包括陸軍海馬士多管火箭系統、海軍沱江級飛彈巡邏艦、空軍IDF戰機，傳達「台灣就是我們的主場，國軍就是守護這片主場的主力部隊」理念。

    臂章圖面上「漢光」二字背後的台灣，則是支撐我們的力量，更是我們全力守護的家園。上方堡壘象徵穩固的意象，下方的玉山，不只是地理上最高峰，其堅硬挺拔的樣貌，也代表台灣人民不屈不撓堅毅精神，「GUARDIAN OF DEMOCRACY」意為民主衛士，展現我國國軍捍衛民主自由的決心。

    據透露，賴清德總統原本也準備一樣的禮品，打算在國安簡報時送給國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌及兩黨秘書長，並規劃以3位主席過去服兵役作為話題，表達即使3人政黨不同，但守護國家的決心應該一致。

    「漢光41號臂章」今在全社會防衛韌性委員會首度曝光。（圖由總統府提供）

    「漢光41號臂章」今在全社會防衛韌性委員會首度曝光。（圖由總統府提供）

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