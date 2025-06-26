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    中配已5534人繳除籍證明 陸委會：還有2237人未與政府聯繫

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/26 16:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部移民署日前發函通知中國籍配偶，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記。陸委會發言人梁文傑今天說，已繳附證明文件者5534人，移民署同意具結、延期2572人、長居海外尚未回國1803人，以上三類共計9909人，佔81.6％。至今未與政府聯繫者有2237人。

    梁文傑在陸委會例行記者會說，有關移民署通知補繳喪失原籍證明的查核專案，自去年10月1日開始執行，依目前執行進度觀察，可順利於6月30日完成專案工作。

    梁文傑指出，政府感謝全國中配朋友及相關民眾的配合，解決自2004年3月法律修正後遲未處理的問題。經由本次專案，中配可獲得法律上完整、合法的台灣身分。陸委會也感謝移民署、海基會、地方政府、全國各地婚姻團體、社福機構等全力協助，得以讓專案執行順利完成。

    梁文傑說明，針對2004年3月前已在台設籍的中配，本次專案總計通知1萬2146人，截至25日為止，已繳附證明文件者5534人。目前仍有部分案件，還在赴中辦理中，或尚待公證書陸續寄達海基會等待驗證，後續完成繳附證明資料者將持續增加。經海基會完成驗證者，目前累計800件。

    第二、業經移民署同意具結、延期者已達2572人。其餘案件尚待完成審核、通知具結。凡是已向主管機關提出具結或延期申請，但尚未接獲移民署通知者，移民署會逐一通知申請人，專案輔導申請人完成申辦手續。

    第三、經確認出境長居海外尚未回國者1803人，將由主管機關列冊註記待其入境時當面通知補辦。以上三類共計9909人，佔81.6％。

    梁文傑說，因未居住原設籍地，至今尚未與政府聯繫者有2237人，已知道現居住地者約占2成，移民署正透過專勤隊編組就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦。

    梁文傑強調，其他未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者，不排除因年紀較長、位居偏鄉、不使用手機等，政府會努力把人找到，不會逕行註銷當事人身分。

    對於6月底過後，要如何處理未繳喪失原籍證明者？梁文傑回應，我們不會逕行註銷身分，若沒有聯繫上，會花時間尋找失聯的人。政府政策是為了讓大家在台身分獲得穩定保障，若無法完成程序，未來如果被檢舉，可能會面臨處分。

    陸委會說，在6月30日以後才提出申請、目前尚在返中辦理或中方公證書尚未寄達海基會者，請勿擔心，只要當事人有積極處理的意願與行動，政府會持續受理當事人的申請，也會繼續協助每一個有需要幫忙的個案。

    陸委會重申，註銷台灣身分是大事，絕對不會發生超過6月30日尚未辦理完成，就被逕行註銷身分。如果有接獲政府將於6月30日後逕行註銷身分的不實訊息，請勿傳散，並向政府提出檢舉。

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