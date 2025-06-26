沈伯洋全英文發言驚豔！網翻出黃國昌「告洋狀」影片：誰強？

包括民進黨立委沈伯洋（左）、山除薇害的卡羅（中）及阿美（右）等人在內的反共護台聯盟，今日舉行「台灣大罷免行動」國際記者說明會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/26 19:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋今日與罷團一同召開國際記者會，向外媒說明大罷免進度與挑戰，而沈伯洋發言時，一口流利的英文讓網友相當驚豔。有網友翻出民眾黨主席黃國昌今年1月「釘孤支」活動，用英文向全世界「告洋狀」，揚言要與賴清德獨裁威權體制「宣戰」到底的演說影片，並發文「沈伯洋跟黃國昌，誰的口說英語比較強？」引發熱議。

反共護台聯盟今天下午召開「台灣大罷免行動國際說明會（A Civil Society Briefing on Taiwan’s 2025 Recall Movements）」，以全英文向國際社會說明大罷免行動背景、目前進度、遭遇的挑戰與台灣人民對台灣民主的堅持，沈伯洋、罷免王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美、卡羅等人出席與會。

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會中，沈伯洋及阿美以一口流利的英文，向外媒記者解釋了中國對台灣的威脅，以及大罷免活動的背景，讓網友看了相當驚豔。

說明會結束後，PTT、Threads等社群媒體上，出現網友將黃國昌今年1月11「釘孤支」活動壓軸時，用英文向全世界「告洋狀」的致詞影片，並進行比較，PTT上網友更直接在標題發問「沈伯洋跟黃國昌，誰的口說英語比較強？」

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「放在一起對比好殘暴」、「虧他還是康乃爾博班畢業生」、「這就是拚實力跟拚作秀的不同啊」、「阿美好棒」、「康乃爾最頂的英文無敵的吧？」、「不用看都知道是黃國昌又贏了」。

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