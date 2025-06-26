兩岸同胞掛嘴邊 館長譙髒話嗆黃智賢「假統真獨」：我跟妳拼命！

館長槓上黃智賢。（圖翻攝自館長）

2025/06/26 20:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛從中國回台的網紅「館長」陳之漢，昨（25日）晚在YouTube開直播時，口口聲聲喊著「大陸同胞」、「兩岸同胞」，並宣傳反罷免。此外，他還點名近期時常砲轟藍白荒腔走板的統派媒體人黃智賢，稱黃是「假統派真獨派」；針對黃批評前民眾黨主席柯文哲，館長還爆氣譙髒話，宣稱「柯文哲」這3個字已經不僅僅是代表一個人，而是一種精神，黃智賢現在這樣侮辱柯文哲，「X你媽的我跟你拚命！」

館長昨晚開直播時，提到黃智賢近期時常批評藍白和柯文哲，爆氣怒噴：「你講我就算了，你講柯文哲幹什麼東西啊！我為了柯文哲，我不是為了他這個人，是為了一個精神！什麼樣的精神？台灣人不能被政治迫害，不是柯文哲，是台灣人不可以被政治迫害！妳在亂講什麼東西啊？」

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「我現在鄭重跟妳挑戰，怎樣妳了不起啊？妳了不起妳來啊，帶團隊開直播，帶十個人錢砸下去啊！他X誰看？認清楚這是什麼世道，不要隨便侮辱柯文哲……他在裡面關，妳在那邊講什麼風涼話啊？什麼玩意啊妳，我也想樣賺大陸人的錢，但是我絕對容不下妳這些話！」

接著館長播起黃智賢批評柯文哲的影片，黃在影片中說道：「柯文哲的政治魅力，不論好壞，他的政治魅力的確比黃國昌強。但是柯文哲為了撈政治上的好處，他太不擇手段，什麼錢都敢拿！」影片播到這邊，館長突然拉高分貝怒飆：「這句話X你媽的！」

「我陳之漢9個月來10個月，土城看守所、台北市法院、檢察大樓……多少個夜晚，全省發動演講多少場次……我們所有人都相信柯文哲。他為了國家、為了人民，你講這些話三小？他什麼時候拿好處啦？什麼時候拿錢？妳看到了喔？妳哪個眼睛看到了？妳了不起啦？灌輸給對岸同胞什麼概念？錯誤的概念！」

館長繼續罵：「第一，妳說國民黨沒用，都黑金；第二，妳說柯文哲愛拿錢。我們現在在野60%，妳又來了，妳是挺哪一邊的？我們現在正忙著（反）大罷免，我們希望民進黨不要把這些人罷下來，罷下來就完了，這樣他們完全執政了，我們兩岸同胞不知道會受多少煎熬……妳倒好了，妳打著紅旗啊，表面看起來是統派，分分鐘在拆我們在野的台！什麼玩意兒？」

「說柯文哲是不擇手段的貪污小人，妳給所有人的概念就是這樣。不要用統派的語言啊，包裝獨派的事實啊！妳就是要挺民進黨嘛，我X！拆什麼台啊？大陸網友（還要）挺這種人？我們現在剩一個月的時間，我們這些人就是國民黨加民眾黨的支持者，極力在阻止民進黨的大罷免，她這時候講這些要幹嘛？被綠媒大放特放，妳到底是哪邊的人啊？別來這一套！」

館長接下來稱：「親愛的大陸同胞，你們想讓台灣、兩岸變得更好，台灣人民多去旅遊、多交往，首先我們要守住這些立委席次，守住之後，賴清德就什麼事情都不能做了！如果被罷免超過6個席次，我跟你們講，台灣沒有未來了。」

館長還說，柯文哲是「台灣歷代政治人物，對中國最和善的領袖」。說著說著，館長竟然開始落淚，然後慷慨激昂地對著鏡頭說：「（黃智賢）妳講到柯文哲，他不（只）是柯文哲啊，他是一個精神啊！X你媽的我跟妳拚命！跟妳拚命妳懂嗎？妳給我道歉，我X你媽的！」

原影片：

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