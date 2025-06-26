內政部導入無人機 執行四大搜救任務

內政部今日召開部務會報會後記者會說明無人機運用與規劃。（記者林哲遠攝）

2025/06/26 16:51

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今（26）日部務會報安排警政署、消防署及國家公園署報告「無人機運用、規劃、推動困難及策進」，部長劉世芳表示，內政部將推動AI智慧派遣無人機搜救、火場監測、水域救援、山域搜救及地震場域勘查，另在國家公園等自然保育區域導入無人機技術，透過科技協助執法，提升場域監測精度與風險預警功能，提高山域經營管理及災害搶救成效。

內政部說明，目前台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市及雲林縣等8個警察局已成立無人機隊，餘警察機關積極規劃成立無人機隊，並依各地區治安特性與轄區狀況，擴大無人機的運用，打造良好治安環境，而無人機的資料運用，恪遵個資保護及資安防護兩大原則，兼顧治安維護與人權保障。

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隨著台灣自然災害頻率日益增加及建築結構型態的改變，內政部表示，消防署積極導入無人機搜救技術提升救災效率與確保消防人員安全。無人機不受地形、地理位置限制，且具備即時影像傳輸、多功能酬載、應用成本低且可結合人工智慧與地理資訊系統等優勢，強化救災智能化。

內政部續指，消防署亦推動「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫」建置「無人機搜救影像管理平台」，預計114年底完成44架複雜地形無人機採購，115年底完成全案建置，完備山域事故空中偵搜AI定位與規劃地面救援機制。此外，民間救難單位的靈活運用亦為災害現場提供重要支援，形成公私協力的科技救災新模式，全面強化台灣搜救量能。

就國家公園署運用上，內政部說，無人機技術快速發展，具備高解析度影像擷取、多光譜與熱影感測、即時傳輸與自動化飛行等多項優勢，國家公園署已逐步評估導入無人機技術於國家公園、海岸地區及濕地等自然保育區域之經營管理業務，期待透過無人機技術應用，強化對地形變化、野生動植物資源及土地人為利用情形的即時掌握，提升調查頻率、監測精度與風險預警能力，進而優化管理模式，實現自然資源永續利用與生態保育的核心目標。

內政部將推動AI智慧派遣無人機搜救、火場監測、水域救援、山域搜救及地震場域勘查。（內政部提供）

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