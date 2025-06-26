面對台美關係變局 前駐美代表李大維給4字建議

前駐美代表李大維26日發表「和光同塵：一位外交官的省思」新書。（記者張嘉明攝）

2025/06/26 16:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後發起關稅戰、處理中東衝突問題，台美關係面臨許多新的挑戰。前駐美代表李大維今（26）日受訪給出「中道審慎」4字建議。

前駐美代表李大維今日舉辦回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》新書發表會，書中談及對前總統蔡英文的近身觀察。

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李大維會後接受媒體聯訪表示，蔡英文自信沉穩，遇到壓力也不屈服，8年任內可以說是風調雨順；他在書中也用了中國喜歡用的一句話「百年未有之大變局」，過去8年對於台灣來講也是一個重大的大變局，但台灣總算也是熬過來，並繼續往上成長。

李大維認為，蔡英文了不起的地方是，很願意聽大家的意見，讓大家各抒己見，不會很快地做出裁示，甚至有時候因為覺得要再回去想想，要到第2天才裁示，符合審慎的原則。

針對2016年12月的「川蔡通話」，書中有提及是透過共和黨智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randy Schriver）安排。李大維受訪表示，事實上幫忙的朋友很多，但他在書中引用外媒報導有他的用意，他不願意再多加一些東西在裡面。

李大維在座談會中分享一段中國前國家領導人胡錦濤於2006年4月訪美的故事，他指出，當時胡錦濤與美國前總統小布希（George W. Bush）在白宮草坪上，遇到法輪功抗議，胡錦濤當場傻住，最後是小布希拉了拉胡的袖子、說聲「It's ok.」後才繼續，之後小布希轉頭向幕僚說，「究竟不是一個民主制度選出的領導人，像這樣的場面，他不知道如何化解」。

至於美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）任內於2022年率團訪台，當時擔任總統府秘書長的李大維揭露，當時在裴洛西訪台前的國安高層會議上，有3人持保留意見，蔡英文最後以國家元首的角度做出裁示，「當時我也在場，我也沒有什麼別的意思，我看到其他兩位也沒有什麼別的意思」。

李大維也引述蔡英文卸任前4天接受英國廣播公司（BBC）訪問時所說，台灣長期在國際間受到孤立打壓，沒有一個國家元首能夠抗拒這樣的高階層訪問。

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